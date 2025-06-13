ПВО Ирана подавлена благодаря секретной операции «Моссада»: источники

РЕКЛАМА

Израильская разведслужба тщательно подготовила операцию по нанесению авиаударов по территории Ирана, уделив особое внимание нейтрализации средств ПВО: об этом Euronews сообщили источники в израильской разведке на условиях анонимности.

«Моссаду» удалось разместить «системы высокоточного оружия» в глубине иранской территории, «на открытых участках вблизи иранских ракетных комплексов ПВО».

Системы были активированы в момент начала внезапного израильского авианалёта.

В ходе отдельной операции «ударные системы и высокотехнологичные средства», также направленные на подавление ПВО, были размещены и на транспортных средствах.

Ещё одну операцию израильская разведка готовила задолго до налёта: по словам источника, секретные службы создали «базу ударных беспилотников» на территории Ирана.

Во время массированного авианалёта эти БПЛА нанесли удар по пусковым установкам тактических ракет на базе Эсфаджабад под Тегераном, ограничив таким образом возможности Ирана нанести ответный удар.

Информация, полученная Euronews, впоследствии была подтверждена аналогичными сообщениями израильских и международных СМИ.