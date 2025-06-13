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ПВО Ирана подавлена благодаря секретной операции «Моссада»: источники

ФАЙЛ: Министр обороны генерал Мохаммад Реза Гараи Аштиани рассматривает систему ПВО "Арман" отечественного производства, 17 февраля 2024 г.
ФАЙЛ: Министр обороны генерал Мохаммад Реза Гараи Аштиани рассматривает систему ПВО "Арман" отечественного производства, 17 февраля 2024 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Eleonora Vasques
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Израильская разведка разместила средства поражения на территории Ирана до начала массированных налётов

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Израильская разведслужба тщательно подготовила операцию по нанесению авиаударов по территории Ирана, уделив особое внимание нейтрализации средств ПВО: об этом Euronews сообщили источники в израильской разведке на условиях анонимности.

«Моссаду» удалось разместить «системы высокоточного оружия» в глубине иранской территории, «на открытых участках вблизи иранских ракетных комплексов ПВО».

Системы были активированы в момент начала внезапного израильского авианалёта.

В ходе отдельной операции «ударные системы и высокотехнологичные средства», также направленные на подавление ПВО, были размещены и на транспортных средствах.

Ещё одну операцию израильская разведка готовила задолго до налёта: по словам источника, секретные службы создали «базу ударных беспилотников» на территории Ирана.

Во время массированного авианалёта эти БПЛА нанесли удар по пусковым установкам тактических ракет на базе Эсфаджабад под Тегераном, ограничив таким образом возможности Ирана нанести ответный удар.

Информация, полученная Euronews, впоследствии была подтверждена аналогичными сообщениями израильских и международных СМИ.

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