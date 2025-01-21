Регулирование соцсетей раскалывает Европарламент

Глава Еврокомиссии по технологиям во вторник защищала перед депутатами Европарламента соблюдение правил онлайн-платформ, после того как законодатели призвали ее принять меры против руководителей технологических компаний, включая миллиардера Илона Маска, владельца X, за предполагаемые нарушения Закона о цифровых услугах (DSA).

"Иностранное вмешательство требует мощного ответа", - заявила Хенна Вирккунен, комиссар по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

"В последние дни Европейская комиссия потребовала от X предоставить информацию о рекомендательных системах. Требуются решительные и своевременные меры по обеспечению соблюдения закона, а также решения, которые могут быть приняты в суде. - сказала она. - Я буду продвигаться в делах и делать выводы с юридической точки зрения, имея веские доказательства".

Вирккунен также сообщила, что планирует увеличить число сотрудников, работающих над DSA, который вступает в силу в 2023 году, до 200 человек.

В ходе дебатов в Страсбурге законодатели призвали Еврокомиссию завершить расследования по DSA в свете недавнего иностранного вмешательства в работу социальных сетей на выборах в Румынии и Германии.

Дебаты были созваны после того, как евродепутаты из разных политических кругов выразили обеспокоенность предполагаемыми злоупотреблениями со стороны Маска, включая подозрения во вмешательстве в преддверии голосования в Германии, связанные с интервью лидера ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на его платформе ранее в этом месяце.

DSA, вступивший в силу в 2023 году, требует от крупнейших онлайн-платформ в ЕС снижения рисков, связанных с их контентом, а также высокого уровня прозрачности.

Срочные расследования

Иратекс Гарсия Перес (Испания/S&D) заявила, что Европа находится в "критической точке для защиты демократий":

"Социальные медиа рассматривались как инструмент прогресса, но теперь они стали опасным оружием в руках тех, кто хочет покуситься на ценности ЕС. Молчание со стороны Еврокомиссии недопустимо. Мы должны продемонстрировать лидерство со стороны ЕС".

"Нам необходимо обеспечить, чтобы санкции принимались без колебаний при подтверждении нарушений", - заявил Андреас Шваб (Германия/ЕПП), призвав отдать приоритет правоприменению.

Александра Гиз (Германия/Зеленые) добавила, что "после нескольких недель молчания необходимо действовать решительно и быстро":

"Нам нужны срочные расследования, чтобы определить механизм, который приводит к дезинформации, остановить системы онлайн-рекомендаций и поддержать лучшие социальные медиа, которые не могут контролироваться технологическими олигархами", - добавила Гиз.

Сопредседатель группы ECR Никола Прокаччини возразил, что требования ужесточить соблюдение DSA являются "чрезмерной реакцией на уменьшение доминирования левых в политическом дискурсе в социальных сетях и ослабление влияния основной прогрессивной [мысли]".

Еврокомиссия начала несколько расследований по поводу несоблюдения DSA, но ни одно из них не было завершено. В июле прошлого года исполнительная власть ЕС опубликовала предварительные выводы по расследованию в отношении компании X, заявив, что ее синие чеки представляют собой "темные схемы", которые нарушают DSA.

Теперь у компании X есть срок, в течение которого она должна дать письменный ответ.

Помимо DSA, Еврокомиссия также работает над так называемым "щитом демократии" - планом, направленным на борьбу с иностранной дезинформацией и внутренними угрозами. По словам Вирккунен, в ближайшее время начнутся общественные консультации по этому вопросу.