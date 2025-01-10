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Противоречат ли заявления Meta Закону ЕС о цифровых услугах?

Посетители посещают стенд Meta на конференции Game Developers Conference в Сан-Франциско 22 марта 2023 года.
Посетители посещают стенд Meta на конференции Game Developers Conference в Сан-Франциско 22 марта 2023 года. Авторское право Jeff Chiu/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Jeff Chiu/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Amandine Hess
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Новые правила Meta по модерации контента в США не будут применяться в ЕС.

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Евросоюз внимательно следит за решениями, принятыми веб-гигантами в последние недели.

Заявления Илона Маска, владельца соцсети X, вызвали возмущение в Европе. Новые правила Meta по модерации контента в США вызывают вопросы у 27 стран, хотя нововведения их не коснутся.

Основатель компании Марк Цукерберг объявил, что заменяет проверку фактов "рейтингами сообщества" на своих платформах Facebook, WhatsApp и Instagram во имя, по его словам, свободы слова.

Если бы у Meta возникло желание изменить правила игры в Европе, ей пришлось бы сначала предоставить Еврокомиссии анализ оценки рисков.

"Мы не говорим, какую политику модерации контента следует ввести на крупнейших онлайн-платформах. Это их ответственность. Если они хотят полностью полагаться на рейтинги сообществ, это вполне возможно. Но эта возможность, какую бы модель ни выбрала платформа, должна быть эффективной", — отметил пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье.

Если платформа нарушает Закон о цифровых услугах (DSA), начинается официальная процедура. Если по ее итогам выносится решение о несоответствии, а платформа по-прежнему отказывается его выполнять, то штраф может достигать 6% от годового оборота компании по всему миру.

Эту процедуру критикуют за то, что она слишком медленная. Однако в руках у ЕС есть и другие карты.

"Есть и другие инструменты, которые могут быть использованы в крайних случаях. И я подчеркиваю — в крайних, — объясняет исследователь из Центра европейских политических исследований (CEPS) Джей Скотт Маркус. — Возьмем, к примеру, меры по блокировке Russia Today и Sputnik в рамках санкций против России во время варварского вторжения в Украину. Это было сделано в рамках режима санкций, введенных Советом, действующим в своей внешнеполитической конфигурации.

Крупные цифровые платформы, Еврокомиссия и немецкий регулятор встретятся вновь 24 января, чтобы обсудить европейское регулирование платформ в преддверии досрочных выборов в Германии в феврале.

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