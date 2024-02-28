Европарламент одобрил директиву о цифровых водительских правах

By Euronews

Предполагается также введение двухлетнего испытательного срока для начинающих водителей.

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Европарламент одобрил в первом чтении еще один законопроект, направленный на улучшение безопасности дорожного движения на всей территории ЕС.

Директива предполагает, в частности, введение эквивалентных цифровых водительских прав, доступных на мобильном телефоне, а неопытные водители должны будут проходить испытательный срок вождения не менее двух лет

Депутат от фракции Зелёные — Европейский свободный альянс Анна Депарне-Груненберг заявила: "Мы переняли передовой опыт разных государств-членов ЕС и теперь частично применяем его по всей Европе. В Германии, например, это вождение с сопровождающим, мне разрешено этими заниматься со своими детьми, и это способствует тому, что начинающие водители учатся лучше водить машину. В Испании это медицинские проверки, которые сообщают нам, когда вы продлеваете свои водительские права, повышают безопасность и защищенность. И нам бы хотелось видеть это каждые 15 лет".

Срок действия водительских прав на мотоциклы, автомобили и тракторы составит 15 лет, на грузовые транспортные средства и автобусы — пять лет. Среди предлагаемых нововведений — возможность самооценки пригодности к вождению. Евродепутаты согласились с тем, чтобы позволить странам ЕС решать, следует ли заменить самооценку медицинским осмотром с минимальным набором проверок зрения водителей и сердечно-сосудистых заболеваний, среди прочего. Однако депутаты Европарламента хотят, чтобы правительства ЕС приложили больше усилий для повышения осведомленности общественности о психических и физических сигналах, которые могут подвергнуть человека риску во время вождения.

Законопроект пройдет дальнейшее рассмотрение в новом составе парламента после европейских выборов, которые состоятся 6-9 июня.