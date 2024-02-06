Луна уменьшается. И это плохая новость для людей

Так называемые лунотрясения становятся всё более регулярными по мере того, как Луна остывает и сжимается. Новые складки и разломы на её поверхности ставят под угрозу успех будущих пилотируемых полётов и создание постоянных станций.

РЕКЛАМА

Потенциальное место высадки астронавтов НАСА в районе южного полюса Луны, где как считается, есть в полярных кратерах есть вода, способная поддерживать жизнь, возможно, непригодно для прилунения – из-за сейсмической активности там исказилась поверхность.

Согласно новому исследованию, из-за уменьшения размеров естественного спутника Земли, в этой зоне участились лунотрясения, здесь регулярно образуются складки и разломы.

Вокруг южного полюса разворачивается международная космическая гонка. В августе Индия успешно посадила здесь свою станцию "Чандраян-3".

Одна из главных целей индийской миссии – найти источник воды. Учёные полагают, что лёд может быть обнаружен в огромных кратерах в южной полярной области, которые постоянно находятся в тени.

Китай также готовится отправить туда посадочный модуль и луноход.

НАСА выбрало область в регионе, известную как "Край II кратера де Жерлаш" (de Gerlache Rim II), в качестве места для высадки миссии Artemis 3, которая теперь запланирована не ранее конца 2026 года.

Угроза лунотрясений

Используя данные с аппарата НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), который был запущен в 2009 году для картографирования поверхности Луны, авторы исследования смогли показать, что в районе предполагаемого места высадки произошло одно из сильнейших лунотрясений, зафиксированных сейсмометрами, оставленными астронавтами программы "Аполлон" более полувека назад.

Результаты исследования были опубликованы в прошлом месяце в журнале Planetary Science.

Эксперты считают, что эти сейсмические колебания, известные как лунотрясения, могут представлять потенциальную угрозу для персонала будущих пилотируемых миссий или жителей новых поселений, вызывая оползни или создавая новые линии разломов.

"Наше моделирование предполагает, что неглубокие лунотрясения, способные вызвать сильную деформацию грунта в южной полярной области, могут быть результатом скольжения по существующим разломам или образования новых надвиговых разломов", – говорится в заявлении Томаса Р. Уоттерса, старшего научного сотрудника Центра изучения Земли и планет Национального музея воздухоплавания и астронавтики и ведущего автора исследования.

"Глобальное распределение новых разломов, их потенциальная активность в результате продолжающегося сжатия должны учитываться при планировании расположения и стабилизации постоянных станций на Луне", – добавил учёный.

Почему Луна сжимается?

Луна внутри имеет довольно высокую температуру, её ядро обладает расплавленной оболочкой, что делает спутник Земли склонным к сейсмической активности. По мере остывания Луна сжимается, то есть становится меньше в размерах.

За последние сотни миллионов лет окружность небесного тела уменьшилась примерно на 50 м, отчасти под действием земной гравитации и приливных сил.

В результате охлаждения Луны на её хрупкой поверхности появляются надвиговые разломы, которые, в свою очередь, вызывают лунотрясения.

Надвиговые разломы возникают, когда участок более старой коры надвигается на более молодой, в результате чего на лунном ландшафте образуется "уступ" или небольшая скалоподобная ступенька.

"Наш анализ даёт первые доказательства того, что эти разломы всё ещё активны и, вероятно, производят лунотрясения сегодня, когда Луна продолжает постепенно остывать и сжиматься", – говорится в работе Уоттерса, опубликованной в 2019 году в журнале Nature Geoscience.

Он добавил, что "некоторые из толчков могут быть довольно сильными, около пяти баллов по шкале Рихтера".

В исследовании 2019 года использовалось аналитическое моделирование и данные сейсмометров "Аполлона", чтобы точно определить эпицентры восьми лунотрясений и сделать вывод о тектонической активности Луны.