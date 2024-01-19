Ученые нашли "огромные" залежи подземного льда на Марсе

Толщина ледяного пласта - около 4 километров. Запасы замерзшей воды примерно соответствуют по объему Красному морю.

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Европейские ученые подтвердили находку на Марсе "огромных" подземных залежей водяного льда. Открытие было сделано в образовании Борозды Медузы в экваториальном поясе Красной планеты.

Толщина ледяного пласта - около 4 километров. Указывается, что его количества достаточно, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной около двух метров.

Лед - не идеально чистый, он сильно загрязнен пылью и вулканическим пеплом. Он находится на глубине около 300 метров и покрыт камнями и отложениями, что делает его извлечение в ближайшее время, на ранних этапах потенциальных пилотируемых экспедиций, невозможным, указывают эксперты.

Тем не менее, открытие дает ученым надежду на то, что аналогичные, пусть и меньшие по размеру, но более легко извлекаемые запасы льда будут найдены в других областях марсианской экваториальной зоны.

По основной версии, Борозды Медузы, под которыми нашли залежи льда, сформировались в течение последних 3 миллиардов лет из потоков лавы, а затем были покрыты толстым слоем вулканического пепла. Сегодня они являются самым обильным источником пыли для гигантских сезонных пылевых бурь.