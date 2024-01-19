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Ученые нашли "огромные" залежи подземного льда на Марсе

Гора Олимп на Марсе, до которой доходят Борозды Медузы
Гора Олимп на Марсе, до которой доходят Борозды Медузы Авторское право AP Photo
By Глеб Шатуновский
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Толщина ледяного пласта - около 4 километров. Запасы замерзшей воды примерно соответствуют по объему Красному морю.

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Европейские ученые подтвердили находку на Марсе "огромных" подземных залежей водяного льда. Открытие было сделано в образовании Борозды Медузы в экваториальном поясе Красной планеты. 

Толщина ледяного пласта - около 4 километров. Указывается, что его количества достаточно, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной около двух метров.

Лед - не идеально чистый, он сильно загрязнен пылью и вулканическим пеплом. Он находится на глубине около 300 метров и покрыт камнями и отложениями, что делает его извлечение в ближайшее время, на ранних этапах потенциальных пилотируемых экспедиций, невозможным, указывают эксперты. 

Тем не менее, открытие дает ученым надежду на то, что аналогичные, пусть и меньшие по размеру, но более легко извлекаемые запасы льда будут найдены в других областях марсианской экваториальной зоны. 

По основной версии, Борозды Медузы, под которыми нашли залежи льда, сформировались в течение последних 3 миллиардов лет из потоков лавы, а затем были покрыты толстым слоем вулканического пепла. Сегодня они являются самым обильным источником пыли для гигантских сезонных пылевых бурь.

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