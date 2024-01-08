К Луне летит первый в мире частный посадочный модуль

By Euronews
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С мыса Канаверал во Флориде успешно осуществлен запуск ракеты, на борту которой находится первый в мире частный американский посадочный модуль.
НАСА запустило к Луне ракету Vulcan, на борту которой находится первый в мире частный американский посадочный модуль Peregrine. Аппарат разработан компанией Astrobotic Technology.
Запуск осуществлен с мыса Канаверал во Флориде.
Peregrine должен доставить на естественный спутник Земли порядка девяносто килограммов груза. На борту модуля находятся приборы и инструменты для изучения поверхности Луны.
Посадка на Луну запланирована на 23 февраля.