Частный американский луноход вышел на орбиту. США не были на Луне со времен "Аполлона"

Если прилунение состоится - это станет первой удачной миссией на спутник Земли для частной компании
Посадочный модуль Nova-C техасской компании Intuitive Machines вышел на лунную орбиту.
Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с мыса Канаверал во Флориде.
Прилунение предполагается 22 февраля в 300 км от южного полюса Луны.
В этом регионе, полном коварных кратеров и скал, но потенциально богатом замерзшей водой, NASA собирается высадить астронавтов в конце этого десятилетия.
США не возвращались на поверхность Луны с тех пор, как более пяти десятилетий назад завершилась программа "Аполлон".
Если миссия состоится - то станет первой успешной для частной компании.
Первый аппарат НАСА в рамках коммерческой службы доставки грузов на Луну - лендер Peregrine компании Astrobotic Technology - потерпел неудачу вскоре после взлета в начале января.
К данному моменту только пять стран - США, Россия, Китай, Индия и Япония - совершили посадку на Луну.