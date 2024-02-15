Частный американский луноход вышел на орбиту. США не были на Луне со времен "Аполлона"

By Euronews

Если прилунение состоится - это станет первой удачной миссией на спутник Земли для частной компании

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Посадочный модуль Nova-C техасской компании Intuitive Machines вышел на лунную орбиту.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с мыса Канаверал во Флориде.

Прилунение предполагается 22 февраля в 300 км от южного полюса Луны.

В этом регионе, полном коварных кратеров и скал, но потенциально богатом замерзшей водой, NASA собирается высадить астронавтов в конце этого десятилетия.

США не возвращались на поверхность Луны с тех пор, как более пяти десятилетий назад завершилась программа "Аполлон".

Если миссия состоится - то станет первой успешной для частной компании.

Первый аппарат НАСА в рамках коммерческой службы доставки грузов на Луну - лендер Peregrine компании Astrobotic Technology - потерпел неудачу вскоре после взлета в начале января.

К данному моменту только пять стран - США, Россия, Китай, Индия и Япония - совершили посадку на Луну.