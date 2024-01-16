By Associated Press

Лунный аппарат Peregrine, запущенный на прошлой неделе, сгорит в атмосфере Земли в четверг после неудачного полета к Луне.

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Лунный аппарат американской компании Astrobotic Technology сгорит в атмосфере Земли после неудачного полета на Луну.

Представители компании заявили, что аппарат возвращается на Землю. Они компании ожидают, что миссия завершится в четверг.

Astrobotic Technology сотрудничает с НАСА, отслеживая траекторию движения аппарата. В компании считают, что его возвращение на Землю не представляет опасности.

Лунный аппарат, получивший название Peregrine, стартовал с мыса Канаверал в прошлый понедельник.

Вскоре на нем произошла утечка топлива, что заставило Astrobotic Technology отказаться от попытки совершить первую более чем за 50 лет посадку на Луне.

Компания предполагает, что причиной неисправности стал заклинивший клапан.

Astrobotic Technology заявила, что проконсультировалась с НАСА, как лучше завершить миссию.

"Трудное решение"

Компания заявила, что не хочет подвергать опасности спутники вокруг Земли или создавать угрозу для будущих космических аппаратов, летящих к Луне.

Это было "трудное решение", - говорится в сообщении компании, опубликованном вечером в воскресенье.

Ответственно завершив миссию, мы вносим свой вклад в сохранение будущего" космических исследований.

НАСА вложило более 100 миллионов долларов в проект. Американское космическое агентство отправило на посадочном модуле пять приборов для изучения лунной поверхности.

На борту корабля также находился лунный ровер Iris, разработанный в университете Карнеги-Меллон, а также прах и ДНК около 70 человек, включая создателя "Звездного пути" Джина Родденберри и автора научной фантастики Артура Кларка.

Еще одна американская компания - Intuitive Machines - планирует запустить свой аппарат к Луне в феврале.