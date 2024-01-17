Немецкий стартап запустил в Лас-Вегасе сервис с дистанционным управлением электромобилями

РЕКЛАМА

По нажатию кнопки к вам подъезжает электромобиль, но за рулем никого нет. После того, как вы открыли дверь автомобиля и заняли сиденье водителя, женский голос вам говорит: "Привет, как дела?"

Это голос Антонеллы Розы, которая управляет автомобилем Kia дистанционно из офиса Vay Technology GmbH в оживленном центре Лас-Вегаса.

Немецкий стартап запустил в этом американском городе сервис, который может стать будущим совместного использования автомобилей.

Компания предлагает услугу "теледрайвинга", которая предполагает дистанционное управление автомобилями людьми, когда нужно доставить машину пользователям и забрать ее после того, как клиенты закончат поездку.

Как только автомобиль окажется под вашим контролем, вы сможете пользоваться им столько, сколько захотите, прежде чем Роза или другой удаленный водитель Vay заберет машину, что избавит вас от необходимости парковать автомобиль идеально.

В офисе Vay Роза управляет автомобилем с помощью симулятора с рулем, педалями, тормозами и тремя экранами.

"Это потрясающе, ощущение такое же, как от управления обычным автомобилем, - рассказала Euronews Next удаленный водитель Vay. - Мы не ездим с кем-то в машине, но все равно есть большое напряжение, потому что нам приходится иметь дело конкретно с нашей машиной и людьми, которые находятся вокруг нас".

Сервис официально запускается в Лас-Вегасе 17 января и на данный момент будет доступен только в районе Университета Невады и квартала искусств Лас-Вегаса.

Пока что услуга будет доступна только в Лас-Вегасе Jeff Bottari/ Vay Technologies

"Это совершенно новый сервис мобильности. Его можно назвать каршеринг 2.0, потому что он преодолевает самые большие проблемы, которые мы видим в сегодняшнем каршеринге, - это добраться до машины и припарковать ее", - рассказал Euronews Next Томас фон дер Охе, соучредитель и генеральный директор Vay Technologies.

Поездка на автомобиле стоит 0,30 доллара (0,28 евро) в минуту, а остановка - 0,03 доллара (0,028 евро) в минуту, так что автомобиль можно использовать, чтобы съездить, например, за продуктами.

"Мы верим, что сможем превратить совместное использование автомобилей в нечто, что, надеюсь, действительно изменит ситуацию и предложит альтернативу частному владению автомобилем, особенно в таких крупных городах, как Париж, Берлин или Лондон, где частные автомобили стоят припаркованными 95 процентов времени", - сказал фон дер Охе.

Компания Vay уже более трех лет тестирует технологию удаленного вождения в Германии, но при этом в электромобилях Kia находится "страхующий" водитель.

В феврале 2023 года эта компания стала первой, получившей разрешение на дистанционное управление автомобилем без пассажиров в немецком Гамбурге.

Фон дер Охе заявил, что работает с регулирующими органами в Европе и надеется запустить услугу "теледрайвинга" в коммерческую эксплуатацию в ЕС в ближайшее время.