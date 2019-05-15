Автономный электрогрузовик приступил к работе

T-Pod Einride - инновационный электрический грузовик, передвигающийся без водителя, начал ежедневные поставки грузов по общественной дороге в Швеции. Ранее эксперты по результатам испытаний постановили, что T-pod умеет ездить в соответствии с нормами и правилами дорожного движения. Пока аккумуляторов хватает всего на 200 км. Для перевозки грузов в пределах города это нормальный показатель, однако для работы на дальние расстояния такого пробега недостаточно. Хотя грузоподъемность у машины весьма "дальнобойная" - 20 тонн. По оценкам специалистов, эксплуатационные расходы на автомобильные перевозки снижаются примерно на 60% по сравнению с дизельным грузовиком с водителем. Роберт Фальк, генеральный директор шведского стартапа Einride, заявил, что компания ведет партнерские переговоры с крупными поставщиками, чтобы помочь расширить производство. Фирма не исключает будущих связей с крупными производителями грузовиков.