Toyota отзывает 280 000 пикапов и внедорожников в США. На очереди Европа?

На этот раз под отзыв попали модели, у которых обнаружена проблема с трансмиссией, что может увеличить риск аварии.

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Компания Toyota недавно объявила об отзыве около 280 000 автомобилей в США. Это было связано, прежде всего, с проблемой трансмиссии, из-за которой автомобили могут продолжать ползти вперёд на нейтральной передаче.

Отзыв касается в основном внедорожников Toyota Sequoia 2023 и 2024 годов выпуска, а также некоторых внедорожников Lexus LX 600 и пикапов Toyota Tundra. Владельцы соответствующих автомобилей получат уведомление до конца апреля.

По данным компании, некоторые части автоматических коробок передач не отключаются мгновенно, когда автомобили переходят на "нейтралку". Это означает, что мощность двигателя продолжает поступать на колеса, и автомобиль может продолжать двигаться вперёд по ровной поверхности, хотя и на низкой скорости.

Это может увеличить вероятность аварии, хотя пока ни о каких инцидентах не сообщалось.

Дилеры Lexus и Toyota сообщили, что для устранения проблемы они обновят программное обеспечение трансмиссии без дополнительной платы для владельцев автомобилей.

Пока неизвестно, будет ли компания отзывать свою продукцию и в Европе. Однако если эта проблема будет обнаружена и в европейских моделях Toyota, исключать этого нельзя.

В январе 2010 года около 1,8 миллиона европейских автомобилей Toyota были отозваны из-за возможной неисправности педали акселератора. Это коснулось в основном 8 моделей. Среди них были модели iQ с ноября 2008 по ноябрь 2009 года, Yaris с ноября 2005 по сентябрь 2009 года и AYGO с февраля 2005 по август 2009 года.

В то время президент и генеральный директор Toyota Motor Europe Тадаши Арашима заявил: "Политика Toyota заключается в том, чтобы ставить своих клиентов на первое место при любых обстоятельствах. [ ...] Потенциальная проблема с педалью акселератора возникает только в очень редких случаях. Отзыв – это мера предосторожности, призванная гарантировать всем клиентам высочайшие стандарты качества".

В прошлом году Toyota отозвала около 1,12 миллиона автомобилей по всему миру из-за потенциальной проблемы с подушками безопасности. Из-за неисправности датчиков система не могла распознать, находится ли на переднем месте ребёнок или взрослый, чтобы защитить человека меньшей комплекции от травм, наносимых подушками безопасности.

Обычно, если на переднем сиденье сидят дети, система пассивной безопасности не срабатывает.