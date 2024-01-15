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Глава МВФ: искусственный интеллект оставит миллионы людей без работы

Глава МВФ Кристалина Георгиева выступает на пресс-конференции во время весенней встречи Всемирного банка и МВФ в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне.
Глава МВФ Кристалина Георгиева выступает на пресс-конференции во время весенней встречи Всемирного банка и МВФ в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне. Авторское право AP Photo/Jose Luis Magana, file
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Развитие технологий может привести к тому, что около 40% рабочих мест в мире перейдёт от человека к машинам, считает глава валютно-финансовой организация ООН. По словам Кристалины Георгиевой, чтобы сгладить удар, нужны правильные инвестиции.

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Развитие искусственного интеллекта затронет 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой и отразится на развивающихся рынках по всему миру – такие данные предоставила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. 

Незадолго до отъезда на Всемирный экономический форум в Давосе в воскресенье глава МВФ предостерегла от масштабных последствий, которые может иметь расширение использования ИИ на рынке труда. Среди них – углубление неравенства и массовая потеря рабочих мест. 

"Ваша работа может исчезнуть совсем – что само по себе плохо – или искусственный интеллект может улучшить вашу работу, так что вы действительно станете более продуктивным, и ваш уровень дохода может вырасти", – заявила она в интервью AFP в Вашингтоне.    

По словам Георгиевой, на развивающихся рынках пострадает 40% рабочих мест. В странах с низким уровнем дохода этот показатель снизится до 26%

Такие оценки содержатся в докладе МВФ, в котором говорится, что половина рабочих мест будет испытывать негативное влияние искусственного интеллекта, в то время как остальные могут выиграть от внедрения новой технологии.

"В другой половине случаев приложения ИИ могут выполнять ключевые задачи, которые в настоящее время выполняются людьми, что может снизить спрос на рабочую силу, привести к снижению заработной платы и сокращению найма. В самых крайних случаях некоторые из этих рабочих мест могут исчезнуть", – пишет Георгиева в отчёте. 

"На развивающихся рынках и в развивающихся экономиках ИИ, скорее всего, окажет менее благоприятное воздействие, что может усугубить цифровой разрыв и неравенство в доходах между странами", – считает Георгиева.

Ожидается, что больше всего пострадают пожилые работники. 

По словам главы МВФ, сейчас самое время вкладывать средства в программы переподготовки и накачивать систему социальной защиты.

"Мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь странам с низким уровнем дохода, в частности, быстрее освоить возможности, которые открывает искусственный интеллект", – подытожила она.

Будущее искусственного интеллекта и влияние технологий на рабочие места займут важное место в повестке ВЭФ в Давосе.

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