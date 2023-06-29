Согласно новому исследованию, непропорционально большое количество рабочих мест, занимаемых женщинами, находится под угрозой автоматизации в связи с развитием искусственного интеллекта.

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) уже давно вызывает опасения из-за его потенциального негативного влияния на рынок труда. Люди боятся потерять работу или увидеть, как выполнение наиболее важных их обязанностей автоматизируется.

Недавний отчет Goldman Sachs показывает, что в США и Европе под угрозой автоматизации из-за новых технологий оказались 300 миллионов рабочих мест.

Поскольку некоторые рабочие места легче поддаются автоматизации, с учетом гендерного распределения на рынке труда, женщины могут понести самые большие потери из-за ИИ, говорится в новом исследовании.

"В мужском сегменте деление на "белых воротничков" и "синих воротничков" примерно 50 на 50. Среди женщин же 70 процентов - "белые воротнички" и только 30 процентов "синие", - сказал в интервью Euronews Next Марк МакНили, один из руководителей исследования.

Несмотря на то, что работающих мужчин больше, чем женщин, исследование показывает, что ИИ подвергает риску потери работы в большей степени женщин.

"Немало офисных должностей могут быть автоматизированы в самых разных сферах. Например, в административной поддержке около 70 процентов должностей занимают женщины. Это одна из тех сфер, которая пострадает довольно сильно", - говорит эксперт.

Другие отрасли, где рабочие места заняты в основном женщинами, и на которые, как ожидается, повлияет внедрение ИИ, включают здравоохранение (76%), образование (73%), коммунальные и социальные услуги (67%).

Как адаптироваться к появлению ИИ на рынке труда

Хотя ИИ способен заменить людей полностью или частично на различных рабочих местах, он также предлагает огромные возможности для создания новых.

Исторически сложилось так, что когда машины использовались для замены работников с целью повышения производительности и снижения затрат, появлялись рабочие места, которых раньше не существовало.

Кроме того, ИИ может быть полезен в различных отраслях благодаря способности технологии автоматизировать выполнение повторяющихся задач, где раньше не удавалось заменить людей.

"Взять, например, работников здравоохранения, где, как мы уже говорили, более 70 процентов сотрудников женщины. Уже ведутся разработки ИИ, который сможет отвечать на вопросы пациентов, давать советы медицинским работникам по диагностике и методам лечения", - говорит МакНили.

По его словам, это поможет высвободить время для выполнения других задач.

"У нас нехватка медперсонала. Люди увидят больше смысла в своей работе, не будут уволены", - предполагает эксперт.

В эпоху искусственного интеллекта эффективная навигация на рынке труда требует изменения мышления.

"Используя знания, полученные в результате знакомства с ИИ, работники должны стремиться взять его на вооружение, научиться хорошо его использовать", - резюмирует МакНили.