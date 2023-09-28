By Euronews и AP

Meta хочет построить "будущее, основанное на человеческом взаимодействии", где люди будут общаться с голограммами друзей, а помогать им в этом будут боты с искусственным интеллектом.

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"Скоро физическое и цифровое объединятся в то, что мы называем метавселенной", - сказал Марк Цукерберг на открытии ежегодной конференции Meta's Connect.

На двухдневном мероприятии глава технологического гиганта, ранее известного как Facebook, презентовал новую версию гарнитуры виртуальной реальности Quest 3, которая должна составить конкуренцию аналогичному устройству от Apple.

Он также представил работающего на базе ИИ персонального помощника, с которым люди смогут взаимодействовать в приложениях Meta, и новую версию "умных" очков Ray Ban Stories.

Они позволяют записывать видео, вести прямые трансляции, слушать музыку и взаимодействовать с ИИ-ассистентами.

"Умные очки - это идеальный форм-фактор, позволяющий ИИ-помощнику видеть то, что вы видите, и слышать то, что вы слышите", - заявил Цукерберг. Очки доступны для предварительного заказа в США, Канаде и Великобритании.

Компания находится в процессе корпоративной трансформации, которая, по словам её главы, займёт несколько лет.

Meta хочет превратиться из поставщика социальных платформ в доминирующую компанию в мире виртуальной реальности, называемом метавселенной - иначе говоря, в трёхмерном цифровом пространстве.

Однако преобразования идут медленнее, чем ожидалось, и уже обошлись детищу Цукерберга в миллиарды долларов. Основным источником дохода Meta остаётся реклама на ёе социальных платформах Facebook и Instagram.

С ноября прошлого года компания сократила 20 000 рабочих мест в связи с уменьшением числа рекламодателей и на фоне неопределённости в мировой экономике.

Но американский гигант возлагает большие надежды на искусственный интеллект.

Летом Meta выпустила собственную языковую модель Llama 2, а в среду представила генератор изображений ИИ под названием Emu, который создаёт фотореалистичные картинки высокого качества на основе подсказок пользователей.

В штате Meta, как и её конкурентов Google и Microsoft, уже давно работает большая исследовательская группа учёных-компьютерщиков, которые занимаются разработкой технологий искусственного интеллекта.

Однако с внедрением ChatGPT всё внимание сконцентрировалось на инструментах "генеративного ИИ", которые создают текст, изображения и другие медиаданные и приносят огромную прибыль техногигантам.