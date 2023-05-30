В каких странах ЕС оплачиваемый больничный самый длинный и выгодный?

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В прошлом году работники во Франции побили рекорд по количеству уходов на больничный. На какие социальные пособия они имеют право, и как обстоят дела в других странах?

Почти половина работников во Франции в прошлом году брали хотя бы один день отпуска по болезни, говорится в новом отчете Datascope страховой компани Axa. Эта цифра растет во всех возрастных группах третий год подряд — независимо от стажа работников или размера компании.

В отчете отмечается, что психологические мотивы, такие как выгорание, являются основной причиной длительных больничных листов.

Как и ряд других стран, Франция смягчила правила выдачи больничных в разгар пандемии COVID-19, чтобы помочь предотвратить распространение вируса. Но в последние месяцы, как и Германия, она отступает от этих специальных мер в попытке сократить количество мошеннических заявлений.

Как же обстоят дела с оплачиваемыми больничными в Европе? И больше ли людей уходят на больничный, если в стране действуют такие щедрые схемы?

Первым делом интересно посмотреть, сколько правительства тратят на пособия по болезни и здравоохранение в целом. Германия занимает первое место в ЕС, выделяя 11% своего ВВП на государственное медицинское обслуживание. За ней следуют Франция и Нидерланды (обе — 10,2%), согласно данным статистической службы ЕС, Евростата.

В число стран ЕС, которые выделяют меньше всего средств на финансирование медицинских услуг, входят Эстония (4,9%), Литва (5%), Польша, Венгрия и Ирландия (все по 5,5%).

Согласно данным за 2020 год, Германия также является страной, которая тратит больше всего средств на оплату больничных листов. ФРГ выделяет 2,3% своего ВВП на поддержку больных сотрудников. За ней следуют Нидерланды (2,1%), Швеция (1,7%), Испания (1,5%) и Люксембург (1,4%).

Возможно, на рейтинг 2020 года повлияла пандемия коронавируса, но если посмотреть на цифры 2018 года, то страны с самыми высокими расходами почти не изменились, за исключением Испании, которая несколько лет назад не тратила так много.

Побуждает ли щедрый оплачиваемый отпуск людей уходить на больничный?

Можно предположить, что в странах, где больше оплачиваются больничные, люди чаще берут отгулы. Но реальность противоположна.

В конце 2022 года странами с наибольшей долей работающих людей, которые уходят на больничный, были Франция (14,9%), Финляндия (14,8%), Швеция (14,7%), Дания (13,6%), Эстония (13,2%) и Нидерланды (12,4%).

Страны, где люди меньше всего отсутствуют на работе, — это Румыния (2,5%), Болгария (2,9%), Греция (4,9%), Польша (5,8%) и Сербия (5,9%).

Стоит отметить, что средний показатель отсутствия на работе в ЕС значительно выше среди женщин (12,1%), чем среди мужчин (7,8%). В исследовании 2018 года, проведенном академиками Норвежского института общественного здравоохранения, "стрессовые факторы, связанные с работой и семьей", были названы "наиболее значимым" объяснением этого гендерного разрыва.

Страны, в которых отмечается наибольшее количество невыходов на работу, не совпадают с теми, которые тратят больше всего средств на пособия по болезни и здоровью. Однако они относятся к тем странам, где условия оплачиваемого отпуска являются наиболее щедрыми, как по сумме, так и по продолжительности.

Европейские страны с наиболее щедрыми выплатами по больничным листам

Приведенный ниже список стран был составлен Euronews Next, и его следует интерпретировать с осторожностью.

Существует множество правил и условий, связанных с правом на оплачиваемый больничный. Например, в некоторых странах он предоставляется только тем, кто сделал достаточные отчисления в органы социального обеспечения за период, предшествующий наступлению нетрудоспособности.

В некоторых странах также существуют условные исключения, которые позволяют увеличить сумму, выдаваемую в качестве помощи, например, если человек болен заразной инфекцией, такой как туберкулез или ВИЧ.

Люксембург

Размер пособия: компании в Люксембурге обязаны выплачивать работникам, находящимся на больничном, полную зарплату в течение примерно трех месяцев — точнее, в течение 77 дней или до конца календарного месяца, в котором наступил 77-й день нетрудоспособности.

Продолжительность пособия: если нетрудоспособность длится дольше указанного срока, больничная касса предоставляет продление на срок до 78 недель (1,5 года).

Эстония

Размер пособия: 70% от базовой заработной платы из государственной больничной кассы со второго дня больничного листа. Базовая заработная плата определяется на основании средней заработной платы за последние шесть месяцев и выплат социального налога, произведенных в течение предыдущего календарного года.

Продолжительность пособия: до 182 последовательных календарных дней оплачиваемого отпуска по болезни, максимум 240 дней в году.

Финляндия

Размер пособия: работники могут обратиться за пособием по болезни через девять рабочих дней после начала болезни. В течение этого периода ожидания работодатель обычно выплачивает работнику зарплату, а многие также выплачивают полную зарплату в течение первых одного-двух месяцев. Затем пособие начинает выплачивать, исходя из среднегодового дохода работника, Kela — касса социального страхования Финляндии.

Продолжительность пособия: до 300 рабочих дней (около года).

Швеция

Размер пособия: примерно 80% от зарплаты, но может быть и выше, если есть коллективный договор.

Продолжительность пособия: 364 дня, но возможно продление, при этом пособие по болезни составляет 75% от дохода работника. Однако если человек серьезно болен, он может продолжать получать пособие по болезни в размере 80% от заработной платы сверх этого предела.

Франция

Размер пособия: в зависимости от заболевания и профессионального статуса размер пособия может различаться. Однако размер ежедневного пособия обычно составляет 50% от базовой заработной платы работника. Тем не менее базовая заработная плата не превышает 2 885,61 евро в месяц, то есть размер ежедневного пособия не может превышать 47,43 евро в день. Однако если больничный превышает три месяца, размер ежедневного пособия может быть пересмотрен и увеличен.

Продолжительность пособия: если этого требует состояние здоровья работника, больничный лист может длиться до трех лет.

Португалия

Размер пособия: чем дольше больничный лист, тем лучше он оплачивается. Если больничные листы продолжительностью менее месяца оплачиваются в размере 55% от среднего дохода работника, то при продолжительности болезни более трех месяцев этот показатель увеличивается до 70%, а при продолжительности больничного листа более года — до 75%.

Продолжительность пособия: до 1 095 дней (три года).

Другими словами, Франция и Португалия очень щедры, когда речь идет о продолжительности оплачиваемого отпуска, но не о сумме, покрываемой за каждый день болезни.

Латвия

Размер пособия: первый день болезни не оплачивается, но работодатель обязан оплатить больничный со второго по десятый день в размере не менее 75% от среднего дневного заработка работника. С 11-го дня болезни Государственное агентство социального страхования назначает пособие по болезни в размере 80% от среднего заработка.

Продолжительность пособия: до 26 недель (шесть месяцев).

Литва

Размер пособия: государственное страхование в Литве оплачивает 62% от суммы пособия, начиная с третьего дня болезни. Однако очень часто работодатели доплачивают до 100% от зарплаты работника.

Продолжительность пособия: до 90 календарных дней в году.

Германия

Несмотря на лидерство в рейтинге по объему ВВП, выделяемому на пособия по болезни и здравоохранение, Германия не входит в число самых щедрых стран, когда речь идет об оплачиваемом больничном листе, а скорее находится на среднем уровне по сравнению с другими странами ЕС.

Размер пособия: полная зарплата на срок до шести недель. После этого периода работники получают от больничной кассы пособие по болезни, составляющее 70% от их обычной зарплаты.

Продолжительность пособия: до 78 недель (1,5 года) в течение трех лет при одном и том же заболевании.

Великобритания

Оплата больничных листов в Великобритании, шестой по величине экономике мира, может показаться менее щедрой по сравнению с пособиями, предлагаемыми в некоторых странах ЕС.

Размер пособия: работники в Великобритании имеют право на £109,40 (примерно 124 евро) в неделю, начиная с четвертого дня болезни. Но некоторые могут получать и больше, если в компании существует система оплаты больничных листов.

Продолжительность пособия: до 28 недель. По истечении этого срока те, кто слишком болен, чтобы вернуться на работу, могут претендовать на пособие по занятости и поддержке (ESA), которое выплачивается в размере от £74,35 до £113,35 в неделю.

Зависит ли щедрость выплачиваемого пособия от уровня благосостояния?

Только некоторые из перечисленных стран находятся на уровне выше среднего по показателю ВВП на душу населения в ЕС. Однако большинство из них входят в число 30 самых счастливых стран по данным Всемирного доклада о счастье, в котором подчеркивается, что люди более удовлетворены своей жизнью в странах, где есть высокое качество институтов и щедрость государства.

Европейские страны предлагают одни из самых щедрых пакетов больничных листов в мире. И даже государства с самым низким ВВП на душу населения в ЕС, такие как Болгария, Словакия и Греция, предлагают более хорошие пособия по социальной защите, чем некоторые из самых богатых стран мира, такие как США, где ни один федеральный закон не предусматривает права на оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или по болезни.