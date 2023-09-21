Вызвавшие споры 1000-летние "тела пришельцев" проходят лабораторные исследования

By Euronews

На фоне разрастающейся полемики вокруг нашумевших "останков инопланетян", врачи в Мехико провели несколько лабораторных исследований представленных образцов.

Одиноки ли мы в мире? Именно на этот вопрос пытается ответить журналист и самопровозглашенный "уфолог" Хайме Мауссан.

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На прошлой неделе Мауссан представил мексиканскому конгрессу два мумифицированных образца, которые, по его утверждению, являются телами внеземных существ.

Две маленькие мумии с вытянутыми головами и всего тремя пальцами на каждой руке ошеломили не только парламентариев, но и множество людей, наблюдавших за разворачивающейся драмой по телевизору и в Интернете.

С тех пор критики продолжают утверждать, что тела неоднократно были обличены учеными и экспертами как подделки.

В минувший понедельник врачи в Мехико провели ряд лабораторных исследований останков.

По словам Хосе де Хесуса Салсе Бенитеса, директора Научного института здравоохранения ВМС Мексики, три теста были сосредоточены на проверке скелетной структуры тел.

Исследование показало, что предполагаемые останки принадлежат одному скелету и не были собраны.

"Нет никаких доказательств сборки или манипуляций с черепами", - добавил Салсе.

Однако Генеральная прокуратура Перу совместно с Институтом юридической медицины и криминалистики начала собственное расследование, причем несколько лет назад, когда "тела" были найдены.

'Сборка из костей животных и людей'

В ходе расследования было установлено, что мумии были "изготовлены недавно".

"Они были созданы из костей животных и людей, соединенных между собой синтетическим клеем. Кости, в свою очередь, были покрыты смесью растительных волокон и синтетического клея для имитации типа кожи", - добавляется в отчете.

По мере того, как за последнюю неделю публиковались новые подробности, интенсивность дебатов лишь возрастала, но главный вопрос заключается в том, что известно о предполагаемых НЛО на сегодняшний день?

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Эксперты из Мексики, США, Японии и Бразилии собрались в мексиканском конгрессе 12 сентября 2023 года, чтобы поделиться своими выводами о существовании НЛО. Marco Ugarte/Copyright 2018 The AP. All rights reserved

Во время пленарного заседания Конгресса Мауссан под присягой заявил, что это нечеловеческие существа.

По его словам, они были захоронены в одном из отдаленных районов Перу, и их возраст, по данным углеродной датировки, якобы проведенной исследователями из Национального автономного университета Мексики (UNAM), составляет около 1000 лет.

Однако эти утверждения были оспорены университетом. Институт физики UNAM отрицает, что его исследования могут быть использованы для доказательства того, что эти два тела принадлежат инопланетянам.

С помощью анализа углерода-14 удалось доказать, что тела были захоронены в течение 1000 лет в кизельгуре - водорослях, которые не дают развиваться бактериям и грибкам, что делает возможным долгосрочное сохранение образцов.

В заявлении института говорится, что их тесты "направлены лишь на определение возраста образца, принесенного каждым пользователем, и мы ни в коем случае не делаем выводов о происхождении этих образцов".

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Для подкрепления своей теории Мауссан пригласил выступить на заседании Конгресса военных, авиадиспетчеров и астрономов.

По мере того как теория о предполагаемых инопланетных телах продолжает развиваться, сторонников и противников Мауссана становится все больше. Тем временем весь мир ждет, не станут ли эти тела доказательством существования жизни за пределами Земли.