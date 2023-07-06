У "убийцы Твиттера" уже более 10 миллионов пользователей

Threads набрал более 10 миллионов пользователей за 7 часов. В странах ЕС приложение пока недоступно.

Связка аккаунта с Instagram и возможность писать более длинные посты – всего через несколько часов после запуска в США и Великобритании число пользователей социальной сети Threads, нового конкурента Твиттера, перевалило за 10 миллионов.

По словам основателя Meta Марка Цукерберга, новый продукт обойдёт по популярности сервис микроблогов Илона Маска. Цель создателей Threads – объединить на своей площадке 1 миллиард человек.

Свои странички на платформе уже завели знаменитости, включая Дженнифер Лопес, Шакиру и Хью Джекмана, а также Netflix и ряд крупных СМИ, среди которых – The Washington Post, Reuters и The Economist.

Марк Цукерберг в очередной раз бросает вызов Илону Маску.

"Время – ключевой фактор успеха, – считает Мэтт Наварра, консультант по социальным сетям. – Компания Meta должна привлечь как можно больше людей как можно быстрее. Приложение должно быть максимально доступным. Новая сеть должна обзавестись создателями контента и контентом, который обращён к самой широкой аудитории. Бренды должны чувствовать, что это безопасное пространство, так они, возможно, продолжат делать здесь то, что до недавнего времени пытались делать в Твиттере".

На днях Илон Маск ограничил количество твитов, которые пользователи могут прочитать в течение суток. Это стало новым поводом для критики, в частности, со стороны рекламодателей.

В Евросоюзе пользователи, разочарованные метаморфозами Твиттера, пока не могут скачать Threads. Meta потребуется время для оценки последствий принятых в Брюсселе Закона о цифровых рынках и Общего регламента по защите данных.