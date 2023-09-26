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Противовирусный препарат может вызывать мутации COVID — ученые

Прием противовирусного препарата связан с мутациями COVID
Прием противовирусного препарата связан с мутациями COVID Авторское право Canva
By Luke Hurst
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Противовирусный препарат молнупиравир, который ВОЗ рекомендовала использовать для лечения коронавирусных пациентов с высоким риском госпитализации, может вызывать мутации вируса, выяснили британские ученые.

Противовирусный препарат, используемый для лечения COVID-19, связан с мутациями коронавируса, которые, как предполагается, могут передаваться другим людям, сообщают исследователи.

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Ученые составили карту мутаций вируса COVID-19, чтобы проследить, как и когда он развивался, и обнаружили необычные "мутационные события", которые были связаны с пациентами, принимавшими препарат молнупиравир.

Это один из первых противовирусных препаратов, который был доступен для лечения COVID-19 во время пандемии. Он действует, вызывая мутации в геноме вируса, что, по сути, препятствует его размножению, снижая вирусную нагрузку. Это помогает иммунной системе организма бороться с инфекцией.

В марте 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала молнупиравир для лечения пациентов с высоким риском госпитализации, что делает его первым пероральным противовирусным препаратом, включенным в руководство по лечению этой инфекции. 

Исследователи из британского Института Фрэнсиса Крика, Кембриджского университета, Имперского колледжа Лондона, Ливерпульского университета, Кейптаунского университета и Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) изучили глобальные базы данных секвенирования вируса COVID-19, проанализировав "семейное дерево" из 15 млн последовательностей.

Это позволило проследить историю эволюции вируса и определить, когда происходили мутации. По словам исследователей, несмотря на то, что вирусы постоянно мутируют, они выявили "мутационные события", которые отличались от обычной картины мутаций и были "тесно связаны с людьми, принимавшими молнупиравир".

Исследователи опубликовали результаты работы в журнале Nature, где отметили, что рост числа мутаций пришелся на 2022 год, что совпало с началом широкого применения молнупиравира. Кроме того, мутации чаще встречались у пожилых пациентов, которым чаще назначался препарат, поскольку они считались более подверженными риску госпитализации.

"Молнупиравир — один из нескольких препаратов, используемых для борьбы с COVID-19. Он относится к классу лекарств, которые могут вызывать мутацию вируса до такой степени, что он смертельно ослабевает, — говорит Кристофер Руис с медицинского факультета Кембриджского университета. — Но мы обнаружили, что у некоторых пациентов этот процесс убивает не все вирусы, и некоторые мутировавшие вирусы могут распространяться. Это важно учитывать при оценке общих преимуществ и рисков применения молнупиравира и аналогичных препаратов".

Исследователи обнаружили, что по крайней мере 30% "мутационных событий" в Англии были связаны с применением молнупиравира. При этом наблюдались небольшие скопления мутаций, которые позволяли предположить, что другие пациенты были инфицированы мутировавшим вирусом. Однако в настоящее время с этой сигнатурой не связано ни одного вызывающего беспокойство варианта, добавили они.

"COVID-19 все еще оказывает серьезное влияние на здоровье людей, и некоторые пациенты с трудом избавляются от вируса, поэтому важно разрабатывать препараты, направленные на сокращение продолжительности инфекции, — сказал Тео Сандерсон, ведущий автор работы и постдокторский исследователь из Института Фрэнсиса Крика. — Но наши данные показывают, что конкретный противовирусный препарат, молнупиравир, также приводит к новым мутациям, увеличивая генетическое разнообразие в выжившей вирусной популяции".

По его словам, полученные результаты полезны для текущей оценки молнупиравира, а при разработке новых лекарств следует учитывать возможность возникновения мутаций под действием противовирусных препаратов.

"Наша работа показывает, что беспрецедентный размер наборов данных после пандемии, созданных совместными усилиями тысяч исследователей и медицинских работников по всему миру, дает огромные возможности для раскрытия эволюции вирусов, что было бы невозможно при анализе данных из какой-либо отдельной страны", — добавил он.

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