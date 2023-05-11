Финские учёные: болезнь Паркинсона запускают кишечные бактерии

Camille Bello

Прорыв в профилактике болезни Паркинсона? Группа исследователей из Университета Хельсинки установила, что нейродегенеративное заболевание вызывается факторами внешней среды, а наследственность играет лишь второстепенную роль в развитии недуга.

Финские учёные назвали возможную причину развития болезни Паркинсона, и речь вовсе не идёт о генетике. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, распространённое нейродегенеративное заболевание вызывают определённые штаммы кишечных бактерий – Desulfovibrio (DSV).

Болезнью Паркинсона, среди проявлений которой – нарушение речи, тремор конечностей и неконтролируемые движения мышц, страдают более 8 миллионов человек во всём мире. За более чем 200 лет исследований, его основные причины до конца не изучены.

Не исключено, что находка финских учёных, которые сравнили образцы фекалий 10 пациентов с болезнью Паркинсона и их здоровых родственников, станет важной вехой в борьбе с недугом.

"Болезнь Паркинсона в основном вызывается факторами окружающей среды, то есть воздействием бактериальных штаммов Desulfovibrio, и лишь небольшая часть, примерно 10% обусловлена отдельными генами", – заявил профессор Пер Сарис, микробиолог из Университета Хельсинки.

Команда Сариса обнаружила, что бактерии DSV усиливают агрегацию и видоизменение белка под названием α(альфа)-синуклеин, который содержится в основном в нейронах мозга, а это один из признаков болезни Паркинсона. Поражённые варианты белков образуются в клетках кишечника, откуда перемещаются в мозг через блуждающий нерв.

В течение многих лет пациенты и врачи указывали на проблемы с кишечником как на возможный признак болезни Паркисона. "Люди сообщали о запорах за несколько месяцев до появления симптомов, и долгое время мы предполагали, что может существовать токсин или бактерия, которая инициирует развитие болезни Паркинсона", – отметил Сарис.

Результаты, полученные его командой, подтверждают эту гипотезу. Это даёт возможность "выявить людей с высоким количеством бактерий в кишечнике, которые подвера затем определить, кто из них будет подвержен риску развития болезни Паркисона через десять или двадцать лет".

Сарис также надеется, что врачи смогут проводить скрининги для выявления бактерий Desulfovibrio и впоследствии удалять их из кишечника.

Что известно о происхождении Desulfovibrio?

"Многие живут с этим штаммом в кишечнике, – говорит Сарис, – DSV находятся в окружающей среде, почве, воде, а также продуктах питания. По сути, мы поглощаем их каждый день, но в нормальной ситуации в нашем организме есть фермент, способствующий детоксикации сульфида азота, который не позволяет этим бактериям накапливаться".

По словам учёного, его команда в настоящее время проводит тесты, чтобы определить, какие продукты лучше всего препятствуют развитию штаммов Desulfovibrio. При этом он рекомендует "растительную диету с большим количеством клетчатки".

"Известно, что существует корреляция между потреблением мяса и болезнью Паркинсона", – поясняет исследователь.

Сарис также рекомендует избегать стресса и всего, что может повышает риск воспаления в кишечнике. "Любите и будьте любимы, выезжайте на природу, в лес, проводите время с животными", - советует микробиолог.