Три года с начала пандемии COVID-19: как предотвратить такое в будущем?

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку COVID-19 глобальной пандемией. Распространение вируса привело к беспрецедентным изменениям во всем мире, поскольку правительства и органы здравоохранения пытались сдержать распространение вируса.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что число случаев заболевания, количество смертей и число затронутых стран еще возрастет", - сказал тогда Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

Прошло три года, и статистика показывает, что смертельные случаи, вызванные или связанные с COVID-19, значительно увеличили число избыточных смертей в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, непосредственно из-за COVID-19 умерло более 6,8 миллиона человек. Но сегодня благодаря вакцинации и более слабым мутациям угроза была подавлена.

Тем не менее в последние месяцы в Европе резко возросла смертность. Давайте рассмотрим причины этого.

Что такое избыточная смертность?

Избыточная смертность - это количество смертей, которые происходят сверх ожидаемого в определенный период времени. Она измеряется путем сравнения количества смертей за определенный период времени (например, за год) со средним количеством смертей за тот же период времени в предыдущие годы.

"Смертность остается довольно стабильной на протяжении многих лет, если ничего не происходит, - сказал Euronews профессор Кике Бассат, эксперт по инфекционным заболеваниям из ISGlobal. - Отклонения от ожидаемой смертности очень важно фиксировать, так как они служат тревожным сигналом происходящего".

Согласно анализу, проведенному Евростатом, избыточная смертность по всему Евросоюзу в декабре 2022 года выросла на 19% по сравнению со средним количеством смертей за тот же период между 2016 и 2019 годами.

Что это означает в цифрах? По данным EuroMOMO, в декабре 2022 года было зарегистрировано более 101 000 смертей по сравнению со 109 000, зарегистрированными в 2020 году, когда в Европе была высокая циркуляция SARS-COV-2.

Но не каждая смерть от COVID-19 - это смерть от COVID-19. В основном, состояние здоровья усугубляют уже имеющиеся у людей заболевания: от сердечно-сосудистых до респираторных.

Превышение уровня смертности варьировалось в странах-членах ЕС. Фактически, в декабре 2022 года в странах Восточной Европы, таких как Болгария и Румыния, были зафиксированы показатели намного ниже, чем в среднем по ЕС: от -6% до -5,5% соответственно.

Но такие страны, как Германия, Франция, Австрия и Ирландия, превысили средний показатель декабря 2022 года. В Германии зафиксирован ошеломляющий рост числа избыточных смертей на 37,3% в этом месяце.

"Возможно, у населения сейчас более слабый иммунитет против гриппа по сравнению с периодом до COVID-19, потому что за последние два года очень мало людей болели гриппом из-за социальной дистанцированности и ношения масок", - говорит Дмитрий Кобак, научный сотрудник Тюбингенского университета.

Перегруженность служб здравоохранения (еще до пандемии)

Другие факторы также могут способствовать увеличению избыточной смертности в Европе. Например, пандемия нарушила работу систем здравоохранения, затруднив доступ людей к медицинской помощи при других заболеваниях. Это могло привести к увеличению числа смертей от причин, не связанных с ковидом, таких как сердечные заболевания или раковые.

"[Системы здравоохранения] пытаются наверстать упущенное: диагнозы и отложенное лечение, вызванные пандемией, особенно когда системы здравоохранения были перегружены или просто недоукомплектованы. Это значительно увеличивает текущую нагрузку на системы здравоохранения", - рассказал Euronews доктор Джеффри Лазарус, руководитель исследовательской группы по системам здравоохранения в ISGlobal.

Очевидно, что бремя пандемии на национальные системы здравоохранения усилило уже существовавшие нагрузки на больницы и медицинских работников. Многие говорят, что им все еще приходится нелегко.

После того, как "большая вода" сошла, большинство правительств не сумело справиться с появившимися дополнительными расходами, и они вернулись к ситуации до пандемии, а в некоторых случаях их ожидала даже худшая ситуация. Кике Бассат эксперт по инфекционным заболеваниям ISGlobal

Жара

Ситуация в предоставлении медицинской помощи - не единственный фактор, способствующий этому. Климат начинает играть все большую роль в здоровье людей. Например, аномальная жара, обрушившаяся на Европу летом 2022 года, когда температура в Испании, Италии, Франции и Великобритании достигала 40 градусов и держалась довольно долго. Отсутствие осадков на континенте привело не только к засухам, но и к смертям.

По данным ВОЗ, в результате жары в Европе скончалось более 15 000 человек.

"Наиболее уязвимы к высоким температурам работники, занятые на открытом воздухе, например, в сельском хозяйстве и строительстве, а также пожилые люди, у которых и так зачастую слабое здоровье, - сказал Euronews профессор Джеффри Лазарус, руководитель группы по исследованию систем здравоохранения в ISGlobal. - Различные погодные катаклизмы летом 2022 года затронули наиболее уязвимые группы населения, такие как пожилые люди, через тепловой стресс, респираторные проблемы из-за загрязненного воздуха и основные сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания".

Что могут сделать правительства для предотвращения будущих пандемий?

Таким образом, повышенные показатели избыточной смертности в Европе обусловлены целым рядом факторов.

По мере того, как мы начинаем думать о постпандемической эре, правительства остро осознают, что наше здоровье и свободу нельзя принимать как должное. Но что можно сделать?

"Правительствам необходимо действовать на упреждение, а не на реакцию, - говорит профессор Лазарус. - Они должны следовать основанным на фактах мерам контроля, таким как улучшение качества воздуха в помещениях и продвижение ревакцинации от COVID-19. Вместо этого они пытаются перевернуть страницу пандемии, в результате чего миллионы европейцев болеют COVID-19 или страдают от постковидного синдрома".