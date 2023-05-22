Бельгийцы отстаивают своё право на забастовку. Правительство хочет лишить его тех, кто ранее устраивал беспорядки, прибегал к насилию и вандализму.

Около 20 тыс человек выразили в Брюсселе протест против ущемления права бельгийцев на забастовку. Профсоюзы Бельгии призывали сделать такую акцию общенациональной и более массовой. Это должно стать ответом на намерение федерального правительства лишить права на участие в трудовых конфликтах и демонстрациях лиц, которые ранее устраивали беспорядки, прибегали к насилию и вандализму.

Некоторые манифестанты были одеты в тюремные робы. Приехавший из Шарлеруа Филипп Барбион объяснил Euronews эти действия:

"Мы рискуем оказаться в таких костюмах, если не поспешим остановить принятие этого закона. Участники демонстраций и переговоров станут объектами репрессий. Поэтому сегодня мы хотели показать, что если мы ничего не будем делать, а назавтра пойдем на демонстрацию, то все мы сядем в тюрьму".

Три месяца продолжается стачка в торговой фирме Делез (Delhaize) по поводу условий франчайзинга. Протестующие недовольны тем, что бельгийские суды обязали её участников снять блокаду с супермаркетов фирмы.

Представитель либерального профсоюза CGSLB Оливье Леконт опасается, что выполнение этих требований приведёт к запрету любого пикетирования:

_"Мы просто проводим манифестацию у входа в магазин. А не впускать штрейкбрехеров - это нечто совсем другое". _

Примкнувшая к маршу домохозяйка Коринн Сашо выступает за права всех трудящихся:

"Мы здесь не занимаемся вандализмом, мы здесь защищаем права трудящихся. Это не одно и то же. Это даже нельзя сравнивать".

Некоторые демонстранты также называют себя жертвами «социального демпинга», когда на их места нанимают мигрантов за меньшую зарплату и на худшие условия труда. Они говорят, что если не пресечь такую практику, она распространится из Бельгии на другие страны ЕС.