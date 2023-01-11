Пенсионный возраст в странах Европы

Французское правительство 10 января одобрило проект реформы пенсионной системы. Несмотря на протесты и забастовки, французы понимают, что повышение установленного пенсионного возраста для страны неизбежно. С 62 он теперь будет повышен до 64. Среди аргументов исполнительной власти в пользу повышения пенсионного возраста тот факт, что Франция считается одной из стран ЕС, где люди раньше всех выходят на пенсию. Так ли это сегодня? Мы собрали статистику по 27 странам Евросоюза.

В странах ЕС функционирование пенсионных схем сильно различается. В зависимости от страны для расчета пенсионного возраста используются различные критерии. Например, в Болгарии, Румынии, Словакии, Польше, Литве и Австрии женщины могут выйти на пенсию раньше мужчин. Во многих странах за последние несколько лет этот порог также постепенно изменялся с целью гармонизации пенсионных схем и повышения пенсионного возраста до 65 или даже 67 лет.

Австрия: пенсионный возраст в настоящее время установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако в настоящее время в стране проводится реформа, которая постепенно в период с 2024 по 2033 год повысит пенсионный возраст до 65 лет для женщин.

Германия: установленный законом возраст в настоящее время составляет 67 лет, но система развивается. Возраст повышается постепенно, с 2012-о по 2031-й год, начиная с тех, кто родился в 1947 году. Первое увеличение составляет один месяц в год (от 65 до 66), а следующее - два месяца в год (от 66 до 67).

Бельгия: в настоящее время на пенсию выходят в 65 лет, но постепенно этот возраст будет увеличен до 67 лет для тех, кто выйдет на пенсию после 1 февраля 2030 года.

Болгария: пенсионный возраст составляет 64 года и 5 месяцев при страховом стаже в 39 лет и 2 месяца у мужчин. Для женщин этот показатель - 61 год и 10 месяцев при страховом стаже в 36 лет и 2 месяца.

Хорватия: мужчины могут оформить пенсию в 65 лет, а женщины - в 63 года. Однако постепенно этот возраст повышается на три месяца в год и к 2030 году достигнет 65 лет, как и у мужчин.

Кипр: в настоящее время мужчины и женщины выходят на пенсию в 65 лет. Но пенсионный возраст будет пересматриваться каждые 5 лет, начиная с 2024 года, в соответствии с динамикой ожидаемой продолжительности жизни в период 2018-2023 годов.

Дания: в 2022 году установленный законом возраст для всего населения составит 67 лет. Проводимая в данный момент реформа повышает этот показатель до 69 к 2035 году.

Испания: здесь на пенсию выходят в возрасте от 65 до 66 в зависимости от выслуги лет.

Эстония: в настоящее время 64 года с постепенным увеличением до 65-и к 2026 году.

Финляндия: На пенсию можно уйти с 63 до 65 лет. Изменение системы расчета приведет к тому, что к 2027 году этот показатель для всех финнов повысится до 65 лет.

Франция: за исключением специальных схем и соглашений, которые могут существовать в частных компаниях, возраст выхода на пенсию в настоящее время составляет 62 года; правительство намерено постепенно увеличить его.

Греция: установленный законом возраст составляет от 62 до 67 лет в зависимости от продолжительности стажа.

Венгрия: Венгры могут выйти на пенсию в возрасте от 62 лет (родившиеся до 1952 года) до 65 лет (родившиеся в 1957 году и позже). Для поколений, родившихся с 52-о по 57-й год проводится постепенное повышение возраста до 65 лет.

Ирландия: 66 лет для мужчин и женщин.

Италия: установленный законом возраст - 67 лет, за исключением многочисленных исключений для госслужащих и работников частного сектора, которые позволяют выходить на пенсию раньше.

Латвия: 64 года и 3 месяца, но с увеличением до 65 лет к 2025 году.

Литва: 64 года и 4 месяца для мужчин, 63 года и 8 месяцев для женщин. К 2026 году планируется постепенное увеличение до 65 лет.

Люксембург: Пенсионный возраст установлен на уровне 65 лет для всех.

Мальта: Люди, родившиеся до 1952 года, могли получать пенсию в 61 год (мужчины) или 60 лет (женщины). Поколения, родившиеся позже, выходят на пенсию позже, вплоть до 65 лет (для родившихся после 1962 года).

Нидерланды: 66 лет и 7 месяцев в 2022 году.

Польша: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Португалия: 66 лет и 7 месяцев с поправкой для ряда профессий (пилоты, водители грузовиков и т.д.)

Чешская Республика: В 63 года и 10 месяцев чехи уже могут выйти на пенсию. Женщины могут выйти на пенсию раньше - между 60 и 63 годами - в зависимости от количества рожденных ими детей.

Румыния: Существует значительная разница между мужчинами и женщинами. В настоящее время мужчинам разрешено выходить на пенсию в 65 лет, а женщинам - в 61 год. Но этот порог будет постепенно увеличен до 63 к 2030 году.

Словакия: 64 года для всех, при этом многие факторы позволяют снизить возраст (год рождения, пол, количество детей, средняя продолжительность жизни).

Словения: 65 для всех.

Швеция: от 62 до 65 лет.

Все данные взяты с сайта MISSOC - это Взаимная информационная система по социальной защите, созданная Европейским союзом.

В Российской Федерации в результате пенсионной реформы возраст выхода на пенсию (по полной выслуге лет) к 2028 году будет составлять 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Для жителей регионов крайнего севера этот возраст на 5 лет ниже (и для женщин, и для мужчин соответственно).