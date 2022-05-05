Данные - это "новая нефть"

Луис Филипе Гоес Пиньейро, председатель совета директоров, SPMS (Цифровое агентство Министерства здравоохранения Португалии): "При использовании цифровых данных предполагается, что введенные один раз, они будут служить всей системе, генерируя питающую ее информацию.

В области здравоохранения без данных невозможно знать всю историю болезни пациента, оценить эффект от различных действий, предпринятых в отношении него, и измерить результаты.

Ковид ускорил переход на цифровые технологии

Сегодня во все более цифровом мире, особенно, в постковидном контексте, каждый день появляются новые решения, новые приложения для цифровых данных.

Невозможно не посмотреть на то, что произошло за последние два года, и не сделать из этого некоторые выводы, которые обязательно помогут принести пользу пользователям систем здравоохранения в будущем.

Люди гораздо больше привыкли использовать инструменты информационного общества, как профессионалы, так и пользователи в своей повседневной жизни.

Обмен медицинскими данными и преимущества для граждан

Очень важно, чтобы циркуляция данных была более интенсивной, чтобы обмен данными в области здравоохранения был более эффективным, чтобы обеспечить подлинный единый рынок здравоохранения. Единый рынок здравоохранения со свободным перемещением людей и свободным перемещением медицинских услуг будет возможен только в том случае, если медицинские данные, которые есть у каждого из нас, не будут находиться в пределах наших границ.

В этой области лучшие данные гарантируют лучшие решения и, следовательно, лучшие решения в области государственной политики, лучшие решения в области регулирования, приносящие пользу всем европейским гражданам".