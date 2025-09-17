Сколько студентов в ЕС страдают от проблем с психическим здоровьем?

РЕКЛАМА

С детьми не все в порядке. Около трёх лет назад был опубликован доклад, согласно которому 40 % студентов высших учебных заведений ЕС испытывают трудности с психическим здоровьем, а каждый пятый страдает от психического расстройства.

Более позднее исследование, проведенное некоммерческой организацией Nightline France, в ходе которого было опрошено 15 000 человек из четырех стран ЕС (Германии, Франции, Ирландии и Австрии) и Великобритании, свидетельствует о том, что ситуация ухудшилась: что число психических расстройств среди студентов растет.

Авторы отчета связывают эту тенденцию с успеваемостью, финансовыми проблемами, а также увеличением числа людей, чувствующих себя одинокими или изолированными.

Депрессия и СДВГ

Самыми распространенными проблемами психического здоровья являются депрессия и тревожность - от них страдает 71 % респондентов.

Также распространены синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) (25 %), расстройства пищевого поведения (20 %), расстройства личности (11 %) и зависимость (8 %).

В отчете подчеркивается, что в ЕС большинство психических расстройств проявляется в возрасте до 25 лет, а почти половина - в возрасте до 14 лет.

Слишком мало информации

Несмотря на это, как утверждают авторы доклада, психическое здоровье студентов недостаточно изучено.

Они обобщили результаты других недавних исследований, которые показали, что существует мало информации о психическом здоровье студентов в Европе.

По словам экспертов, существует даже отсутствие последовательности в определении психического здоровья, когда речь идет о политике и принятии решений, что создает риск путаницы и неэффективного или вредного применения.

В докладе делается вывод: "Недостаток инвестиций в психическое здоровье учащихся [оказывает] пагубное влияние на наше общество и экономику".

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире из-за депрессии и тревоги теряется 12 миллиардов рабочих дней, а ежегодные потери производительности труда составляют около 1 триллиона евро.