Военная помощь Украине: сможет ли Европа восполнить пробел в случае отказа США?

Россия хочет получить часть Украины. Президент Владимир Зеленский отказывается уступать территории. А возглавляет мирные переговоры после более чем трехлетней войны администрация США Дональда Трампа, которая неоднократно критиковала масштабы поддержки, оказанной ранее со стороны Вашингтона.

Если соглашение будет достигнуто, встанет вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность Украины после войны и кто будет платить за ее восстановление. Но если мирного соглашения не будет, помощь, оказываемая Соединенными Штатами, может еще больше сократиться. В связи с этим возникает другой вопрос: кто способен восполнить этот пробел?

Какие страны вносят наибольший вклад в военные действия на Украине?

По данным Кильского института мировой экономики, немецкого аналитического центра, на сегодняшний день Украина получила более 309 миллиардов евро как минимум от 41 страны в виде военной, гуманитарной или финансовой помощи.

Большая часть этой помощи поступила от союзников по НАТО, 23 из которых также являются членами ЕС. Канада выделила 11,94 миллиарда евро, а Норвегия - 6,49 миллиарда евро в период с января 2022 года по июнь 2025 года. Существенную поддержку оказали и страны, не входящие в НАТО, такие как Австралия, Япония, Швейцария, Австрия, Южная Корея и Ирландия.

Тем временем США потратили на Украину 130,6 млрд долларов (111,28 млрд евро), что составляет 37% от общего объема государственной поддержки для терзаемой войной страны. Но в целом Европа выделила еще больше: €138 млрд, объединив помощь на уровне ЕС с двусторонними взносами отдельных стран внутри и за пределами блока.

В Европе крупнейшими донорами являются Германия (21,29 млрд евро), Великобритания (18,61 млрд евро), Нидерланды (10,89 млрд евро) и Франция (7,56 млрд евро). На другом конце шкалы Венгрия, Словения и Греция внесли от 0,05 до 0,15 млрд евро каждая.

Может ли Европа восполнить пробел после США?

По крайней мере, на бумаге восполнение пробела не выглядит невозможным.

По оценкам, основанным на данных за 2024 год, Европе потребуется увеличить поддержку на 0,12 % ВВП, чтобы компенсировать полную потерю военной помощи США.

На самом деле, Европа уже доказала, что может помочь - по крайней мере, временно. Когда США приостановили всю поддержку Украины в мае и июне 2025 года, не объявив о новой помощи, Европа не только восполнила пробел, но и превзошла Вашингтон впервые с июня 2022 года. ЕС и его члены выделили 72 миллиарда евро по сравнению с 65 миллиардами евро, выделенными США.

Тем не менее, деньги - это лишь одна часть уравнения.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом помощь США Украине резко сократилась, хотя Вашингтон остается крупнейшим донором. Помимо денег, США предоставляют важнейшую военную технику: 305 боевых машин пехоты, 201 гаубицу, 18 систем ПВО и 41 ракетную установку HIMARS.

Но нужно понять, продолжит ли Вашингтон предоставлять возможности, которые финансируют европейцы, или же полностью прекратит поставки американского оборудования и обмен разведданными.

"Полная потеря поддержки со стороны США оставит брешь гораздо большую, чем можно предположить по одним только цифрам", - пишет Луиджи Скацциери, старший аналитик по вопросам политики Института исследований безопасности Европейского союза (EUISS).

Он подчеркнул, что Европе особенно трудно заменить системы противовоздушной обороны и разведки с таким же качеством и масштабом как у США.

Между тем, ЕС также стремится укрепить собственную оборону от потенциального российского нападения к 2030 году. Однако прогресс идет медленнее, чем хотелось бы, особенно в приобретении основного высокотехнологичного оборудования.

Согласно недавнему анализу брюссельского аналитического центра Bruegel, европейская оборонная промышленность, несмотря на недавние инвестиции, остается "очень уязвимой" и в значительной степени зависит от импорта из США.

Исследователи из Bruegel и Кильского института мировой экономики пришли к выводу, что Европа по-прежнему в значительной степени зависит от Вашингтона в области гиперзвуковых ракет, истребителей нового поколения, интегрированных систем искусственного интеллекта и разведки.

"Наблюдается некоторый рост в различных системах - в частности, значительно выросла артиллерия, - но этот рост все еще относительно невелик по сравнению с общим спросом", - сказал старший научный сотрудник Bruegel Гунтрам Вольф на презентации доклада в июне.

Пробелы очевидны. В 2023 году Европа имела на вооружении 1 627 основных боевых танков, тогда как, по прогнозам, ей потребуется от 2 359 до 2 920. Для систем противовоздушной обороны, таких как Patriot и SAMP/T, уровень запасов в 2024 году составлял 35 единиц - менее половины от 89 необходимых.

"Необходимы крупные инвестиции в исследования и разработки", - советуют авторы доклада политикам ЕС и национальным правительствам.