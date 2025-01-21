Euroverify: папа римский Франциск уходит в отставку?

На YouTube появились видеоролики, утверждающие, что папа Франциск покидает пост главы Католической церкви и якобы уже выбрал себе преемника — филиппинского прелата Луиса Антонио Тагле.

Некоторые из видео набрали десятки тысяч просмотров, но все это неправда: Ватикан не объявлял об отставке папы Франциска ни на своем сайте, ни где-либо еще. Об этом также не сообщают авторитетные СМИ.

Любые предположения о том, что папа римский уйдет в отставку были опровергнуты самим понтификом: в своей автобиографии "Надежда", которая вышла в январе, он заявил, что чувствует себя здоровым и не намерен покидать пост.

Большинство роликов с такими предположениями представляют собой нарезку стоковых кадров, озвученных искусственным интеллектом. Некоторые из них даже используют видео с известного сатирического новостного сайта The Onion.

Фейковые видео Euronews

Как выбирают нового папу римского?

Еще один признак того, что видео не соответствуют действительности, заключается в том, что в них допущена фундаментальная ошибка: папы не назначаются — они избираются кардиналами в ходе специального процесса.

Когда папа умирает или, что бывает реже, уходит в отставку (непосредственный предшественник Франциска, Бенедикт XVI, был первым со времен Григория XII в 1415 году), коллегия кардиналов собирается в Ватикане и выбирает преемника.

Кардиналы — это высшие должностные лица Католической церкви, назначаемые лично папой. Часто это рукоположенные епископы со всего мира.

После ряда общих собраний, на которых они обсуждают нужды и проблемы Католической церкви, они проводят так называемый папский конклав, чтобы избрать нового епископа Рима.

В тайном голосовании могут участвовать только кардиналы моложе 80 лет, а максимальное число кардиналов-выборщиков составляет 120 человек.

Хотя теоретически папой может стать любой крещеный католик мужского пола, на практике кардиналы почти наверняка проголосуют за кого-то из своих, а потенциальные кандидаты на понтификат часто уже определены в период между отставкой или смертью папы и избранием его преемника.

В видеороликах ошибочно утверждается, что филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле назначен преемником папы Франциска. Gregorio Borgia/AP Photo

Они закрываются в Сикстинской капелле — отсюда и название "конклав", от латинского "cum clave" ("с ключом"), — и не допускают никаких контактов с внешним миром, чтобы избежать любого нежелательного влияния.

Процесс может длиться несколько дней, кардиналы едят, спят и голосуют в закрытом помещении, чтобы обеспечить строгую конфиденциальность обсуждений. Им запрещено контактировать с внешним миром, но к ним допускаются два врача и несколько человек обслуживающего персонала, которые также дают клятву хранить тайну.

Кардиналы голосуют четыре раза в день, пока один из кандидатов не наберет две трети голосов. Каждый раз, когда ни один из кандидатов не набирает их, бюллетени сжигают в химикатах, выделяющих черный дым.

Когда кандидат выбран, голоса сжигаются в химикатах, которые производят знаковый белый дым, возвещая миру об избрании нового папы.

Затем он выбирает свое папское имя и выходит на балкон собора Святого Петра, совершая свое первое публичное выступление в качестве понтифика.