Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Euroverify: папа римский Франциск уходит в отставку?

Папа римский Франциск, 7 декабря 2024
Папа римский Франциск, 7 декабря 2024 Авторское право  Gregorio Borgia/AP Photo
Авторское право Gregorio Borgia/AP Photo
By James Thomas
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

В сети появились видео, в которых утверждается, что папа римский Франциск уходит в отставку и якобы уже выбрал себе преемника. Так ли это?

На YouTube появились видеоролики, утверждающие, что папа Франциск покидает пост главы Католической церкви и якобы уже выбрал себе преемника — филиппинского прелата Луиса Антонио Тагле.

Некоторые из видео набрали десятки тысяч просмотров, но все это неправда: Ватикан не объявлял об отставке папы Франциска ни на своем сайте, ни где-либо еще. Об этом также не сообщают авторитетные СМИ.

Любые предположения о том, что папа римский уйдет в отставку были опровергнуты самим понтификом: в своей автобиографии "Надежда", которая вышла в январе, он заявил, что чувствует себя здоровым и не намерен покидать пост.

Большинство роликов с такими предположениями представляют собой нарезку стоковых кадров, озвученных искусственным интеллектом. Некоторые из них даже используют видео с известного сатирического новостного сайта The Onion.

Фейковые видео
Фейковые видео Euronews

Как выбирают нового папу римского?

Еще один признак того, что видео не соответствуют действительности, заключается в том, что в них допущена фундаментальная ошибка: папы не назначаются — они избираются кардиналами в ходе специального процесса.

Когда папа умирает или, что бывает реже, уходит в отставку (непосредственный предшественник Франциска, Бенедикт XVI, был первым со времен Григория XII в 1415 году), коллегия кардиналов собирается в Ватикане и выбирает преемника.

Кардиналы — это высшие должностные лица Католической церкви, назначаемые лично папой. Часто это рукоположенные епископы со всего мира.

После ряда общих собраний, на которых они обсуждают нужды и проблемы Католической церкви, они проводят так называемый папский конклав, чтобы избрать нового епископа Рима.

В тайном голосовании могут участвовать только кардиналы моложе 80 лет, а максимальное число кардиналов-выборщиков составляет 120 человек.

Хотя теоретически папой может стать любой крещеный католик мужского пола, на практике кардиналы почти наверняка проголосуют за кого-то из своих, а потенциальные кандидаты на понтификат часто уже определены в период между отставкой или смертью папы и избранием его преемника.

В видеороликах ошибочно утверждается, что филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле назначен преемником папы Франциска.
В видеороликах ошибочно утверждается, что филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле назначен преемником папы Франциска. Gregorio Borgia/AP Photo

Они закрываются в Сикстинской капелле — отсюда и название "конклав", от латинского "cum clave" ("с ключом"), — и не допускают никаких контактов с внешним миром, чтобы избежать любого нежелательного влияния.

Процесс может длиться несколько дней, кардиналы едят, спят и голосуют в закрытом помещении, чтобы обеспечить строгую конфиденциальность обсуждений. Им запрещено контактировать с внешним миром, но к ним допускаются два врача и несколько человек обслуживающего персонала, которые также дают клятву хранить тайну.

Кардиналы голосуют четыре раза в день, пока один из кандидатов не наберет две трети голосов. Каждый раз, когда ни один из кандидатов не набирает их, бюллетени сжигают в химикатах, выделяющих черный дым.

Когда кандидат выбран, голоса сжигаются в химикатах, которые производят знаковый белый дым, возвещая миру об избрании нового папы.

Затем он выбирает свое папское имя и выходит на балкон собора Святого Петра, совершая свое первое публичное выступление в качестве понтифика.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии