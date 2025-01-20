Генпрокуратура: наезд на рождественской ярмарке в Магдебурге "не был терактом"

Нападение на рождественскую ярмарку в немецком городе Магдебург, в результате которого 20 декабря погибли шесть человек, не будет расследоваться как теракт, сообщил региональному каналу SWR генеральный прокурор Йенс Роммель.

По словам Роммеля, нападавший - врач саудовского происхождения, называвший себя "бывшим мусульманином", скорее всего, совершил нападение "из личной неудовлетворенности", он не выбирал в качестве цели государственные учреждения.

Генпрокурор отметил, что, в отличие от нападения с ножом в Золингене 23 августа прошлого года, подозреваемый не был связан с какой-либо конкретной организацией, например, с группировкой "Исламское государство". Именно она взяла на себя ответственность за нападение на фестивале по случаю 650-й годовщины города.

В результате, расследованием наезда на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге займутся, скорее всего, земельные прокуроры, а не Федеральная прокуратура, в компетенции которой теракты.

Нужен особый контекст государственной безопасности, то есть атака на государство в целом или на наши конституционные принципы Йенс Роммель Генеральный прокурор ФРГ

Он добавил, что нападение было направлено на рождественскую ярмарку как таковую.

Власти вскоре после нападения предупредили, что не стоит делать предположений о мотивах подозреваемого. В прокуратуре заявили, что это нетипичный случай, его личность отличается от тех, кто совершал подобные нападения в Германии в прошлом.

Подозреваемый, которого местные СМИ идентифицировали как Талеба А, заявил, что отказался от ислама, и запустил веб-сайт, якобы помогающий бывшим мусульманам скрываться от преследования на родине. Он также выражал симпатии к ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и её антииммиграционной политике.

После трагедии министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что подозреваемый придерживался "исламофобских" взглядов, но добавила, что еще слишком рано устанавливать связь между его взглядами и мотивами нападения.

Немецкие власти оказались под огнем критики после того, как выяснилось, что подозреваемый был объектом многочисленных предупреждений, начиная с 2013 года, в том числе от властей Саудовской Аравии. В то время, после проведенного расследования, полиция земли Саксония-Анхальт пришла к выводу, что угроза применения насилия была "слишком неконкретной".

Министр юстиции Германии Фолькер Виссинг заявил медиагруппе Funke, что, несмотря на расследование угрожающих высказываний подозреваемого, его политические заявления были "настолько запутанными, что ни одна из схем, предложенных органами безопасности, к нему не подходила".

Расследование в отношении совершившего наезд в Магдебурге будет продолжено земельными властями Саксонии-Анхальт.