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В Ванкувере автомобиль въехал в толпу на фестивале: есть погибшие

Полиция изучает черный автомобиль, въехавший в толпу. Ванкувер, Канада, 26 апреля 2025.
Полиция изучает черный автомобиль, въехавший в толпу. Ванкувер, Канада, 26 апреля 2025. Авторское право Rich Lam/AP
Авторское право Rich Lam/AP
By Euronews
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Черный внедорожник въехал в толпу на уличном фестивале в Ванкувере, на западе Канады. Есть погибшие, водитель автомобиля задержан.

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Автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в канадском Ванкувере, сообщила местная полиция.

По данным властей, несколько человек погибли. На опубликованных в соцсетях видео видно, что на земле без движения лежат по меньшей мере семь жертв — вероятно, погибших и раненых. Там также стоит черный внедорожник со смятым капотом.

Инцидент произошел вечером 26 апреля, около 20:00 по местному времени, то есть ранним утром в воскресенье по Центральноевропейскому времени.

В районе Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит проходил уличный фестиваль, приуроченный ко Дню Лапу-Лапу. Это праздник в честь вождя острова Мактан Лапу-Лапу, который считается одним из первых филиппинских борцов с испанскими колонизаторами в XVI веке.

Водитель машины задержан. О причинах случившегося пока не сообщается.

Мэр Ванкувера Кен Сим заявил, что "потрясен и глубоко опечален" тем, что он назвал "ужасным инцидентом" на фестивале.

"Наши мысли со всеми пострадавшими и с филиппинской общиной Ванкувера в это невероятно трудное время", — сказал он.

Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби написал в соцсети X, что он "потрясен и убит горем" из-за произошедшего.

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