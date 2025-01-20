Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В каких странах Европы загрязнение воздуха является самым опасным?

В 2022 году загрязнение воздуха унесло жизни 357 000 человек в Европейском союзе, но ваш риск во многом зависит от того, где вы живете.
Авторское право  Euronews
Авторское право Euronews
By Gabriela Galvin & video by Mert Can Yilmaz
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Смертность от загрязнения воздуха в странах ЕС снизилась. Cамые высокие показатели смертности зафиксированы в Болгарии, Польше и Венгрии.

В 2022 году загрязнение воздуха унесло жизни 357 000 человек в Европейском союзе.

Большинство смертей вызвано воздействием мелкодисперсных твердых частиц (PM2,5), т.е пыли, дыма и выхлопных газов, а также диоксидом азота, образующимся при сжигании топлива, и озона, который содержится в смоге.

Загрязнение воздуха связано с целым рядом проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, инсульт, диабет, рак легких.

Оно особенно опасно для пожилых людей, детей и людей с уже имеющимися заболеваниями.

В 2021 году в Северной Македонии были зафиксированы наихудшие показатели смертности в Европе - 255 преждевременных смертей от воздействия мелких твердых частиц на каждые 100 тысяч человек. Далее следуют Сербия с показателем смертности 217 и Черногория - 174.

Смертность от воздействия PM2,5 в разных странах Европы

Наихудший показатель смертности в ЕС был отмечен в Болгарии - 158 преждевременных смертей на 100 тысяч человек, за ней следуют Польша (125) и Венгрия (107).

Хотя количество смертей, связанных с выбросами PM2,5, снизилось на 45% с 2005 по 2022 год, Европейское агентство по охране окружающей среды предупреждает, что загрязнение воздуха остается "самой серьезной экологической угрозой" для здоровья жителей континента.

EEA также предупредило, что загрязнение воздуха наносит ущерб экономике Европы за счет увеличения расходов на здравоохранение, сокращения продолжительности жизни и снижения производительности труда.

Загрязнение воздуха также негативно влияет на окружающую среду, включая качество воды и почвы.

В прошлом году ЕС ввел более строгие ограничения на выбросы загрязняющих веществ. Директива о качестве атмосферного воздуха приближает европейские нормы к строгим пороговым значениям, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения.

Видеомонтаж • Mert Can Yilmaz

