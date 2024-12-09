Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Как Россия торгует золотом в условиях санкций

Какова роль золота в торговых отношениях России в военное время?
Какова роль золота в торговых отношениях России в военное время? Авторское право  Euronews
Авторское право Euronews
By Inês Trindade Pereira & video by Mert Can Yilmaz
Опубликовано
Несмотря на то, что западные санкции ограничили способность РФ торговать золотом, страна имеет значительное влияние на его добычу в Центральной Азии и Африке.

Золото стало важным стратегическим ресурсом для российского правительства после вторжения в Украину.

Согласно исследованию RAND Europe, Россия использует золото как средство получения твердой валюты, оружия и других товаров, особенно из таких стран, как Китай, Турция и Иран.

В ноябре-декабре 2023 года РФ занимала пятое место в мире по объему золотых запасов - более 2300 тонн.

Первое место занимают США с 8 133,5 тоннами, за ними следуют Германия с 3 352,6, Италия и Франция с 2 451,8 и 2 437,0 тоннами.

"К моменту полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года она приобретала золото быстрее, чем любая другая страна в течение десятилетия. РФ создала один из крупнейших золотых запасов в мире и планировала стать крупнейшим производителем золота в мире", - говорит руководитель исследовательской программы RAND Europe по обороне и безопасности Джон Кеннеди.

Золото и санкции против РФ

Западные санкции успешно подорвали способность России торговать золотом, а также другими драгоценными металлами и камнями. Санкции также способствовали замедлению производства золота в РФ.

До вторжения в Украину Германия была крупнейшим поставщиком иностранного горнодобывающего оборудования в Россию - 29% от общего объема, доля США составляла 21%.

Теперь же, учитывая отчасти устаревшее горнодобывающее оборудование, РФ в большей степени зависит от поставок из Китая, из-за чего российские золотодобытчики не в состоянии удовлетворять спрос.

"Сейчас Москва использует золото для поддержания своей экономики военного времени и обеспечения доступа к важнейшим товарам, при этом она имеет значительное влияние на добычу золота в Центральной Азии и Африке", - говорит Кеннеди.

По его словам, золото - это "важнейшая составляющая российской гибридной угрозы", и важно, чтобы западные правительства знали об этом, стремясь оказать давление на Москву.

