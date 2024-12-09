ЕС-МЕРКОСУР: "улучшился" ли текст соглашения при фон дер Ляйен и когда его наконец примут?

Всего через три дня после объявления о заключении сделки с МЕРКОСУР фермеры выгнали тракторы к зданию Евросовета, где собрались 27 министров сельского хозяйства стран ЕС.

Участники брюссельской акции, организованной европейским фермерским лобби COPA-COGECA и бельгийскими профильными профсоюзами, осудили "нечестную" конкуренцию, от которой, по их словам, пострадают европейские агропроизводители после вступления в силу соглашения о свободной торговле с Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем.

"Мы не видим в этом соглашении никаких преимуществ для фермеров, – заявил Euronews президент COGECA Леннарт Нильссон, – мы хотим взаимности в стандартах производства в странах МЕРКОСУР и в Европе".

После 25 лет переговоров 6 декабря было подписано многострадальное соглашение между Европейским союзом и странами МЕРКОСУР. Оно предполагает создание зоны свободной торговли, охватывающей 780 миллионов человек. Европейские компании, 30 тысяч из которых уже присутствуют в регионе, получат доступ к 280 миллионам потребителей.

Таможенные пошлины, которые в настоящее время составляют от 10 до 35%, постепенно исчезнут для большинства товаров, и Еврокомиссия ожидает бум европейского экспорта в винной, ликёро-водочной и молочной отраслях.

Сельскохозяйственные и экологические проблемы всегда были в центре внимания переговорщиков с тех пор, как группа стран во главе с Францией выступила против политического соглашения, достигнутого со странами МЕРКОСУР в 2019 году. Что изменилось с тех пор? "Мы внимательно выслушали опасения наших избирателей", – заявил высокопоставленный представитель Комиссии в пятницу. Один из ключевых элементов нового соглашения, представленного ЕК, касается именно экологических стандартов.

Франция и ряд НКО требуют, чтобы международный договор, подписанный в 2016 году во время Парижской конференции, стал "существенным элементом" соглашения МЕРКОСУР. Это означает, что если экологические стандарты не будут соблюдаться той или иной стороной, действие соглашения может быть частично или полностью приостановлено. "Это всего лишь третье соглашение о свободной торговле, включающее подобный пункт, после соглашений с Новой Зеландией и Великобританией", – добавил тот же чиновник.

Ещё одно важное изменение – юридически обязывающее обязательство стран МЕРКОСУР прекратить незаконную вырубку лесов к 2030 году. Подобных юридических прецедентов не было. В последние годы обезлесение было в центре переговоров. Эта тема блокировала дискуссии, когда Жаир Болсонару возглавлял Бразилию в период с 2019 по 2022 год, но в конце концов она попала на стол переговоров. Уже в 2025 году "на рынок ЕС будут допускаться только продукты, полученные без вырубки лесов, включая сою, говядину, пальмовое масло, древесину, какао и кофе", – уточнил другой представитель Еврокомиссии. Обязательства стран МЕРКОСУР также включают соблюдение правил по борьбе с обезлесением, которые в настоящее время принимаются на уровне ЕС.

В сельскохозяйственном секторе с 2019 года мало что изменилось. Брюссель уже провёл переговоры о квотах на импорт с более низкими тарифами таких "чувствительных" для европейского АПК продуктов, как говядина, птица и сахар. Они будут постепенно вводиться в течение семи лет после ратификации соглашения. Главной новостью стало решение Комиссии создать резерв в размере 1 миллиарда евро "на случай, если европейский сельскохозяйственный сектор пострадает от негативных последствий" ратификации соглашения, – сказал тот же чиновник, добавив: "Это наш страховой полис для фермеров и сельских районов".

Автомобильная промышленность также была важнейшей темой переговоров по обе стороны Атлантики, поскольку под давлением Китая европейцы ищут новые рынки сбыта. Чтобы защитить свою промышленность, страны МЕРКОСУР добились увеличения срока до полной отмены пошлин на электрокары и гибридные автомобили. Вместо 15 лет, предусмотренных в соглашении 2019 года, пошлины отменят через 18 лет после вступления соглашения в силу. При этом тарифы на экспорт европейских автомобилей автоматически снизятся с 35 до 25%.

Париж в поисках блокирующего меньшинства

Что будет дальше? Политическое соглашение, достигнутое со странами МЕРКОСУР, – это "лишь первый этап длительного процесса", заявил в пятницу представитель ЕК. Сделку представят членам Евросовета, то есть правительствам 27 стран. Именно Совет станет ареной баталий в ближайшие месяцы.

"Еврокомиссия завершила переговоры с МЕРКОСУР, что входит в её полномочия, но соглашение не было ни подписано, ни ратифицировано. Так что это ещё не конец истории", – предупредил Елисейский дворец в пятницу вечером. Франция, главный противник соглашения, пытается создать блокирующее меньшинство, чтобы торпедировать сделку.

Польша поддержала Францию. В Ирландии, Нидерландах и Австрии пока не определились. Ключевым союзником Парижа может стать Рим, так как, чтобы сорвать сделку, необходима соответствующая позиция 4 стран, представляющих более 35% населения ЕС.

На данном этапе Италия считает, что "соглашение может быть подписано только при условии создания адекватных гарантий и компенсации любых перекосов в сельскохозяйственном секторе". При этом правительство Джорджи Мелони разделено между суверенистским крылом, яростно выступающим против сделки, и либералами, которые не видят в нём опасности.

"Италия поддержит сделку, – предсказывает один из евродепутатов, – "поставщики автомобильного оборудования из Ломбардии зависят от могущественного немецкого автопрома, который заинтересован в экспорте автомобилей в Южную Америку".

Законодателям тоже дадут высказаться. После получения зелёного света в Совете соглашение попадёт в Европарламент, который тоже должен одобрить его положения, что вовсе не гарантировано.