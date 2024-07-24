Amazon в Италии обвиняют в налоговых махинациях

By Euronews

В американской компании заявили, что соблюдают все законы.

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Финансовая полиция Италии конфисковала активы у миланского подразделения американской компании Amazon на сумму 121 миллион евро в связи с обвинениями в налоговых махинациях и эксплуатации работников.

Речь идет об использовании системы, при которой крупные компании незаконно передают логистические услуги субподрядчикам (кооперативам и обществам с ограниченной ответственностью), чтобы сократить расходы на оплату труда и платить меньше налогов.

В компании Amazon заявили, что соблюдают все необходимые правила.

Миланская прокурата проводит аналогичные расследования в отношении известных компаний, занимающихся доставкой и логистикой, в том числе UPS и DHL.