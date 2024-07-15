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Сможет ли левая коалиция представить единого кандидата на пост премьер-министра?

Лидер "Непокорённой Франции" Жан-Люк Меланшон выступает на площади Республики
Лидер "Непокорённой Франции" Жан-Люк Меланшон выступает на площади Республики Авторское право AP
Авторское право AP
By Sophia Khatsenkova
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Леворадикальная партия "Непокорённая Франция" заявила, что приостанавливает обсуждение кандидатуры будущего премьер-министра, обвинив социалистов в саботаже переговоров.

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Согласует ли левая коалиция "Новый народный фронт", получившая наибольшее количество мест на выборах в законодательное собрание Франции, кандидатуру будущего премьер-министра?

Альянс, состоящий из леворадикальной партии "Непокорённая Франция", социалистов, "зелёных" и коммунистов, после выборов начали обсуждение того, кто должен возглавить будущее правительство страны.

В понедельник днем партия "Непокорённая Франция" объявила в пресс-релизе , что приостанавливает обсуждение до дальнейшего уведомления, обвинив социалистов в саботаже переговоров.

В субботу Социалистическая партия наложила вето на кандидатуру бывшего члена парламента Угет Белло, которую поддерживают коммунисты и "Непокорённая Франция".

Лидер французских социалистов Оливье Фор
Лидер французских социалистов Оливье ФорAP

В понедельник вечером Социалистическая партия сообщила, что нашла "общего кандидата от гражданского общества" на пост премьер-министра, согласованного с "зелёными" и коммунистами, и попросила "Непокорённую Францию" вернуться за стол переговоров.

"Мы надеемся возобновить обсуждение в ближайшее время", - добавляют социалисты в твите, не раскрывая при этом личности кандидата.

Первое заседание Национального собрания Франции должно состояться в четверг, и левая коалиция надеется представить единого кандидата к этому времени.

Согласно французской конституции, президент имеет право назначить премьер-министром того, кого пожелает.

Эммануэль Макрон не обязан выдвигать кандидата от крупнейшего блока, которым в настоящее время является НФП.

Однако назначенный премьер-министр должен получить достаточную поддержку в Национальном собрании, чтобы избежать голосования о вотуме недоверия, которое может привести к отставке правительства.

Счётная палата предупреждает...

В этом напряженном политическом климате Счётная палата представила в понедельник утром ежегодный отчёт о состоянии государственных финансов.

В этом документе ситуация в сфере госфинансов характеризуется как "тревожная" из-за пандемии COVID-19 и высокой инфляции.

Счётная палата предупреждает, что ситуация может только ухудшиться из-за политической неопределенности после выборов - беспрецедентной в современной истории Франции.

"Очевидно, что во Франции и других странах с высоким уровнем долга необходима фискальная корректировка", - заметил в понедельник еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони перед встречей министров финансов ЕС в Брюсселе.

Министры будут в течение двух дней обсуждать процедуры чрезмерного дефицита бюджета в семи странах ЕС, включая Францию.

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"Конечно, мы знаем об институциональных трудностях" в этой стране, заметил Паоло Джентилони, оценив при этом "возможность" и "необходимость" сокращения государственного дефицита.

Франция превысила лимит дефицита государственного бюджета, установленный на уровне 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году.

В будущем Парижу придется принять корректирующие меры, чтобы соответствовать бюджетным правилам Европейского союза.

Однако некоторые депутаты от левой коалиции уже заявили, что откажутся от мер жесткой экономии.

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