Франция: левые выдвинули в спикеры парламента коммуниста

В четверг вновь избранные 577 депутатов Национального собрания Франции будут выбирать председателя нижней палаты парламента. Это голосование может стать решающим при назначении будущего премьер-министра страны

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Левый "Новый народный фронт" выдвинул депутата от Французской компартии Андре Шассеня на пост председателя Национального собрания. Это решение было принято по итогам переговоров входящих в левый альянс социалистов, коммунистов, экологистов и представителей партии "Непокоренная Франция".

Учитель по профессии, 74-летний Шассень является депутатом с 2002 года. С 2012 года он возглавляет партийную группу коммунистов в нижней палате парламента.

Ранее президентская партия "Возрождение" выдвинула своим кандидатом на пост спикера Яэль Брон-Пиве, уже занимавшую эту должность в предыдущем созыве. А крайне правая партия "Национальное объединение" предложила кандидатуру бывшего вице-спикера Себастьена Шеню - близкого соратника Марин Ле Пен.

Голосование пройдет 18 июля на первой сессии Национального собрания нового созыва.

"Это будет голосование с высокими ставками, которое определит баланс сил между тремя основными политическими блоками - ННФ, президентским альянсом и ультраправым "Национальным объединением", ни один из которых не имеет абсолютного большинства, - передает из Парижа корреспондент Euronews София Хаценкова. - Председатель Национального собрания является четвертым по рангу лицом в правительстве Франции и руководит дебатами в палате. Он также может назначать трех членов Конституционного совета, одного члена Высшего судебного совета и трех членов Высшего аудиовизуального совета.* Чтобы быть избранным, кандидат должен получить абсолютное большинство голосов от 577 депутатов Национального собрания в первом или втором туре голосования. Если этого не происходит, организуется третий тур, в котором побеждает кандидат, набравший относительное большинство голосов".*

Почему это важно?

Почему голосование в четверг так важно? Оно может определить кандидатуру будущего премьер-министра.

Это назначение выявит первые признаки потенциальных альянсов между различными блоками.

Яэль Брон-Пиве, представляющая президентскую партию, рассчитывает сохранить пост спикера Mohammed Badra /AP

Если левая коалиция не сможет избрать кого-то от своей партии, президент Франции Эммануэль Макрон может использовать это как предлог, чтобы не назначать левого премьера, заявив, что он не будет представлять депутатов в парламенте, поскольку председатель Национального собрания и премьер-министр должны быть представителями одной партии.

Вот почему 143 депутата от "Национального объединения" и их союзники могут повлиять на ход голосования в четверг. Они, в свою очередь, уже присматриваются к другим ключевым постам, таким как вице-спикер или пост главы финансовой комиссии, которые будут поставлены на карту в пятницу и субботу.

Депутаты от левого ННФ уже дали понять, что сделают все возможное, чтобы не допустить представителей крайне правых на ключевые посты.