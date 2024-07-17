EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Франция: левые выдвинули в спикеры парламента коммуниста

Выборы председателя Национального собрания имеют важное значение
Выборы председателя Национального собрания имеют важное значение Авторское право AP Photo/Michel Euler
Авторское право AP Photo/Michel Euler
By Sophia Khatsenkova
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В четверг вновь избранные 577 депутатов Национального собрания Франции будут выбирать председателя нижней палаты парламента. Это голосование может стать решающим при назначении будущего премьер-министра страны

РЕКЛАМА

Левый "Новый народный фронт" выдвинул депутата от Французской компартии Андре Шассеня на пост председателя Национального собрания. Это решение было принято по итогам переговоров входящих в левый альянс социалистов, коммунистов, экологистов и представителей партии "Непокоренная Франция".

Учитель по профессии, 74-летний Шассень является депутатом с 2002 года. С 2012 года он возглавляет партийную группу коммунистов в нижней палате парламента.

Ранее президентская партия "Возрождение" выдвинула своим кандидатом на пост спикера Яэль Брон-Пиве, уже занимавшую эту должность в предыдущем созыве. А крайне правая партия "Национальное объединение" предложила кандидатуру бывшего вице-спикера Себастьена Шеню - близкого соратника Марин Ле Пен.

Голосование пройдет 18 июля на первой сессии Национального собрания нового созыва.

"Это будет голосование с высокими ставками, которое определит баланс сил между тремя основными политическими блоками - ННФ, президентским альянсом и ультраправым "Национальным объединением", ни один из которых не имеет абсолютного большинства, - передает из Парижа корреспондент Euronews София Хаценкова. - Председатель Национального собрания является четвертым по рангу лицом в правительстве Франции и руководит дебатами в палате. Он также может назначать трех членов Конституционного совета, одного члена Высшего судебного совета и трех членов Высшего аудиовизуального совета.* Чтобы быть избранным, кандидат должен получить абсолютное большинство голосов от 577 депутатов Национального собрания в первом или втором туре голосования. Если этого не происходит, организуется третий тур, в котором побеждает кандидат, набравший относительное большинство голосов".*

Почему это важно?

Почему голосование в четверг так важно? Оно может определить кандидатуру будущего премьер-министра.

Это назначение выявит первые признаки потенциальных альянсов между различными блоками.

Яэль Брон-Пиве, представляющая президентскую партию, рассчитывает сохранить пост спикера
Яэль Брон-Пиве, представляющая президентскую партию, рассчитывает сохранить пост спикераMohammed Badra /AP

Если левая коалиция не сможет избрать кого-то от своей партии, президент Франции Эммануэль Макрон может использовать это как предлог, чтобы не назначать левого премьера, заявив, что он не будет представлять депутатов в парламенте, поскольку председатель Национального собрания и премьер-министр должны быть представителями одной партии.

Вот почему 143 депутата от "Национального объединения" и их союзники могут повлиять на ход голосования в четверг. Они, в свою очередь, уже присматриваются к другим ключевым постам, таким как вице-спикер или пост главы финансовой комиссии, которые будут поставлены на карту в пятницу и субботу.

Депутаты от левого ННФ уже дали понять, что сделают все возможное, чтобы не допустить представителей крайне правых на ключевые посты.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Франция: президент Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя

Сможет ли левая коалиция представить единого кандидата на пост премьер-министра?

Новый Европарламент принял первую резолюцию. Ультраправые евродепутаты проголосовали против

Марин Ле Пен Парламентские выборы во Франции 2024 Эммануэль Макрон Жан-Люк Меланшон