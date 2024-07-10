После неожиданного поражения во втором туре выборов в законодательные органы Франции в воскресенье партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен остается главной силой в Национальном собрании.

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Десятки новоизбранных ультраправых депутатов в среду впервые прибыли в Национальное собрание в Париже после подведения итогов выборов в законодательное собрание Франции 7 июля.

Несмотря на неожиданное поражение Национального объединения от левой коалиции "Новый народный фронт" (ННФ), за которой последовал центристский альянс президента Франции Эммануэля Макрона, ультраправые все же добились значительных успехов, увеличив число мест в Национальном собрании с 89 в 2022 году до как минимум 123 сегодня.

Левый альянс имеет наибольшее количество мест в Национальном собрании - 193 из 577, но ему не хватает 289 мест для большинства. Центристы под руководством Макрона имеют 164 места.

С таким количеством мест Национальное собрание будет играть ключевую роль в сохранении или свержении будущего правительства. И ясно одно: они заблокируют любого левого премьер-министра, заявили журналистам большинство депутатов.

Некоторые депутаты считают, что это "трясина", которая может быть разрешена только новым роспуском.

Другие, такие как депутат от Национального объединения Филипп Баллард, считают, что единственным выходом из надвигающегося институционального кризиса является новый роспуск, который может произойти только в следующем году.

"Мы обрисовали политические перспективы, это прыжок в неизвестность, это трясина, как назвали ее Марин Ле Пен и Жордан Барделла", - сказал он, имея в виду лидеров партии.

"Мы также обсудили будущее. Кроме очередного роспуска через год, мы не видим другого решения, так что скоро мы снова начнем кампанию", - сказал он в интервью Euronews.

French far-right leader Marine Le Pen arrives at the National Assembly Wednesday, July 10, 2024 in Paris. Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Джордан Барделла, президент Национального объединения и 28-летний депутат Европарламента, выступил с призывом к новоизбранным политикам быть "безупречными" в течение срока их полномочий.

Выборы в законодательный орган были отмечены многочисленными расистскими и антисемитскими высказываниями кандидатов от "Национального объединения".

Президентский лагерь пытается заключить союз

Борьба за Матиньон и пост премьер-министра продолжается и в других блоках.

Президентский лагерь пытается найти союзников, чтобы заблокировать левое правительство, особенно крупнейшую партию в коалиции: Партия "Франция непокоренная" (LFI), возглавляемая неоднозначной фигурой Жан-Люком Меланшоном.

Мы очень четко предупреждали, что если завтра НФП придется управлять страной, а от партии "Непокоренная Франция" будет только один член, то будет голосование о недоверии и правительство падет... Мы должны создать альянс, выходящий за рамки нынешних блоков, которые парализованы", - заявила журналистам Аурора Берже, министр-делегат по вопросам гендерного равенства при Макроне.

В письме, опубликованном в региональной прессе в среду, Эммануэль Макрон призвал "политические силы, которые признают себя в республиканских институтах", сформировать группу "твердого" большинства в Национальном собрании, прежде чем получить возможность назначить нового премьер-министра.

Макрон надеется объединить депутатов от более умеренных левых партий, таких как социалисты (PS), и умеренных депутатов от консервативной правой партии "Республиканцы" (LR).

Однако новоизбранный лидер LR Лоран Вокез заявил французским СМИ, что его партия не будет создавать коалицию с президентским лагерем.

Левые партии пообещали придумать имя премьер-министра на этой неделе и настаивают на том, что способны править Францией в качестве правительства меньшинства.

"Дело в том, что ведущая политическая группа назначает премьер-министра. Ведущей политической группой является Новый народный фронт", - заявил журналистам в Брюсселе Жан-Люк Меленшон, лидер партии "Франция непокоренная" (LFI) .

Президент Эммануэль Макрон в понедельник попросил своего премьер-министра Габриэля Атталя продолжать заниматься повседневными делами, менее чем за три недели до начала Олимпийских игр в Париже.

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Первая сессия нижней палаты французского парламента состоится 18 июля.