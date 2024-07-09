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Левые требуют пост премьер-министра

Оливье Фор, первый секретарь Социалистической партии, после второго тура выборов в законодательные органы власти 7 июля 2024 года в штаб-квартире партии в ночь выборов в Париже.
Оливье Фор, первый секретарь Социалистической партии, после второго тура выборов в законодательные органы власти 7 июля 2024 года в штаб-квартире партии в ночь выборов в Париже. Авторское право AP Photo/Aurelien Morissard
Авторское право AP Photo/Aurelien Morissard
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Новый народный фронт получил больше всего мест на внеочередных выборах, но ему не хватило голосов для абсолютного большинства.

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Коалиция левых партий, формально победившая на досрочных выборах во Франции, требует, чтобы новый премьер-министр был избран из их числа.

Представители одной из партий блока, «Франции непокорённой», вышли на манифестацию в центре Парижа и потребовали от президента республики позволить им управлять страной.

Матильда Пано, «Непокорённая Франция»:

«Мы победили на выборах в законодательные органы и вместе с Новым народным фронтом стали ведущей политической силой в Национальном собрании. Мы требуем, чтобы Эммануэль Макрон уважал результаты волеизъявления и назначил премьер-министра от Нового народного фронта».

Правящие пока что центристы, оказавшиеся на втором месте, напоминают, что ни у одного блока нет абсолютного большинства, а значит и нет права выдвигать такие требования.

Яэль Браун-Пиве, «Вместе за республику»:

«Мы видим, что ни у кого нет большинства в Национальном собрании, коалиции нет, несмотря на то, что говорят некоторые. На мой взгляд, французы послали нам чёткий сигнал: они не хотят отдавать абсолютное большинство какому-либо конкретному политическому блоку, поэтому они приказывают нам прислушиваться друг к другу и работать сообща».

Действующий глава правительства, Габриэль Атталь, подал в отставку после оглашения итогов выборов, но президент Макрон не принял её, попросив премьера временно остаться на посту. Переговоры о составе нового кабинета обещают быть долгими и очень непростыми.

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