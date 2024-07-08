Головоломка для сил безопасности на Евро-2024 из-за тренда в соцсетях

By Kristina Jovanovski

Болельщики выбегают на поле во время игры, чтобы сделать селфи.

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Болельщики привезли на Евро-2024 в Германии не только музыку и бурные эмоции. Некоторые из них также являются источником проблем с безопасностью турнира —от бросания предметов в игроков до попыток сделать с ними селфи на поле.

Вот один из самых громких пранков: ютубер переоделся талисманом турнира и пробрался на поле. Видео набрало почти 3 миллиона просмотров.

Те, кто помогает координировать безопасность, говорят, что есть причина, по которой мы можем увидеть больше подобных инцидентов.

"Одна из новых проблем, с которой вы, вероятно, столкнетесь, или, по крайней мере, растущая тенденция, заключается в том, что люди выпрыгивают на поле, чтобы подойти к своему кумиру и сделать с ним селфи. К сожалению, это старая традиция в футболе, но [есть] новый рост такого рода праздничного поведения, потому что люди хотят фотографироваться, публиковать контент в социальных сетях", — говорит Ронан Эвиан, исполнительный директор Football Supporters Europe.

Немецкая полиция сообщила Euronews, что безопасностью стадионов занимается УЕФА. В УЕФА отклонили запрос Euronews на интервью.

В более раннем заявлении говорилось, что будут добавлены меры безопасности, но не было предоставлено подробностей.

"Эксперты говорят, что сотрудники службы безопасности должны быть лучше обучены. Кроме того, необходимо уделять больше внимания процессу аккредитации. И они говорят, что есть риск возникновения более серьезных инцидентов в будущем", — передает из Берлина корреспондент Euronews Кристина Йовановски.

Один эксперт, который работал над безопасностью стадиона во время чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии, сказал, что входы и выходы вызывают особую озабоченность

"Проблема в том, что эти ворота нелегко открыть, поэтому в случае массовой паники, если сотни или даже тысячи людей попытаются бежать, наверняка возникнут трудности, проблемы, ранения или даже смерть. Это необходимо пересмотреть, и, по моей оценке, за последние 18 лет почти ничего не было сделано” — говорит Ханс-Вальтер Боррис, директор Института экономики и безопасности FIRMITAS университета Виттена.

Эксперты предупреждают, что невозможно контролировать поведение каждого. Это особенно актуально сейчас, когда заборы, разделяющие болельщиков и поле, больше не используются.

"У болельщиков рядом с полем больше комфорта, они могут лучше наслаждаться игрой, но это, очевидно, создает новые проблемы с безопасностью. Игроков сложнее защитить, поэтому для болельщиков это бонус, но это и самоконтроль, если мы хотим сохранить этот комфорт, когда находимся на стадионе, нам нужно уважать поле", — говорит Ронан Эвиан.

Чемпионат продлится до 14 июля, финальный матч пройдет в Берлине.