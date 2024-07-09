Полуфинал Евро-2024 Испания - Франция: история противостояний и прогнозы

By Euronews

Лучшая атака против лучшей защиты. История гласит, что каждый раз, когда Испания и Франция встречались в плей-офф Евро, победитель становился обладателем кубка. Случится ли это снова?

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Во вторник на Евро-2024 еще одно эпическое противостояние: в Мюнхене Испания и Франция сразятся за место в финале.

Лучшая защита турнира будет противостоять лучшей атаке. Испания забила 11 мячей, больше, чем кто-либо другой, тогда как Франция пропустила всего один гол в пяти матчах.

И поэтому многие считают испанцев фаворитами, ведь они приехали в Мюнхен, обыграв все команды, которые встречались на их пути.

"Красная фурия" заняла первое место в группе смерти с Италией, Хорватией и Албанией, а затем обыграли Германию со счетом 2:1 в четвертьфинале, омраченном, впрочем, спором вокруг неназначенного пенальти в их ворота.

Франция была не столь убедительна. За весь турнир "Синие" не смогли забить ни одного гола с игры, победив в 1/8 финала Бельгию благодаря автоголу, а в четвертьфинале в серии пенальти - Португалию Криштиану Роналду.

История противостояний

В истории Евро очные встречи Франции и Испании в плей-офф всегда оказывались решающими для турнира и победитель завоевывал главный трофей.

Так было в 1984 году, когда Франция оказалась сильнее в финале, в 2000-м, когда Франция выиграла в четвертьфинале и в 2012-м, когда в четвертьфинале победила Испания.

В целом, Франция имеет лучшую статистику на крупных турнирах, включая чемпионат мира: три победы против одной у Испании и одной ничьей.

Испанский вратарь Луис Арконада не смог выручить свою команду после удара игрока сборной Франции Мишеля Платини во время финального матча Евро-1984 Франция-Испания AP

Эксперты и букмекеры осторожно ставят на Испанию

В букмекерских конторах Испания имеет небольшое преимущество. Пятиматчевая победная серии, наибольшее количество забитых мячей и всего два пропущенных создают ощущение, что ничто не может остановить команду де Ла Фуэнте. На это указывают и проблемы Франции с забитыми мячами и ее невыразительная игра.

Однако уверенное владение испанцев мячом далеко не всегда преобразовывается в голы. Особенно проблематичным это может оказаться с игре против такой опытной и надежной в обороне команды, как Франция. А "Синие" могут рассчитывать на скоростные контратаки в исполнении Усмана Дембеле, Эдуарду Комавинги и Килиана Мбаппе - когда-то же он должен проснуться!

И большинство коэффициентов отражают легкий перевес испанцев.

Так, по прогнозам Google, шансы Испании на победу составляют 36%, а Франции - 31%, при этом вероятность ничьей по итогам 90 минут - 33%.

Алгоритм Opta прогнозирует еще большую неопределенность. Шансы Испании на выход в финал составляют 49,7% против 50,21% у Франции.

Отсутствие у испанцев в предстоящем матче травмированного Педри и дисквалифицированного Карвахаля только добавляет неопределенности.

Микель Мерино забивает решающий гол в ворота сборной Германии AP/Ariel Schalit

Фофана отвечает на критику, Кукурелья предупреждает о скорости Франции

Марк Кукурелья - один из лучших игроков сборной Испании на Евро-2024. Он уже пробежал 44 километра по своему флангу с максимальной скоростью более 33 км/ч.

Тем не менее, по словам левого защитника "Челси", сдержать лучших спринтеров Франции будет непросто.

"У них очень быстрые атакующие игроки, - заметил Кукурелья. - Они хотят воспользоваться этим, и я думаю, что нужно быть очень сосредоточенными в течение 90 минут или сколько бы ни длилась игра. Я думаю, если мы будем внимательны в этом. Если мы будем быстро возвращать себе мяч, когда будем его терять, думаю, у нас будут хорошие шансы".

Французы ликуют после победы над сборной Португалии AP Photo

Французов критикуют за то, что их игра выглядит не слишком привлекательной.

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Полузащитник Юссуф Фофана ответил на это: "Мне все равно".

Он также призвал все французские СМИ поддержать "Синих": "В конце концов, мы полуфиналисты, ведь уровень Килиана [Мбаппе] и Антуана [Гризманна] был достаточным для того, чтобы мы вышли в полуфинал. Я не знаю, почему мы должны искать что-то большее теперь, когда мы в полуфинале. Мы должны все вместе, включая СМИ, особенно французские СМИ, идти в правильном направлении, чтобы поднять этот трофей, и не говорить. Неважно, кто заталкивает мяч в сетку, важен сам факт".

Дыхание рекордов

В случае победы Испания окажется в шаге от своего четвертого европейского титула и станет самой успешной командой в истории Евро. А пока у нее, как и у Германии, три Кубка Европы.

Если Испания обыграет Францию, она также станет первой командой, выигравшей шесть матчей подряд в рамках одного евротурнира.

В свою очередь, Франция, выбив испанцев, может побороться за третий европейский титул и встать в один ряд с Испанией и Германией.