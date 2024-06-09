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Французские заморские территории. Низкая явка избирателей

Французские заморские территории демонстрируют очень низкий уровень явки на европейских выборах.
Французские заморские территории демонстрируют очень низкий уровень явки на европейских выборах. Авторское право Dominique Chomereau-Lamotte/AP
Авторское право Dominique Chomereau-Lamotte/AP
By Marta Iraola Iribarren
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Мартиника, Гваделупа, Гайана, Новая Каледония... Низкая явка и недоверие

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В то время когда большинство граждан Франции идет на избирательные участки в воскресенье 9 июня, в Гайане, Мартинике и Гваделупе уже закрылись участки для голосования. Жители французских заморских территорий, имеющие право голоса, могли сказать свое слово на выборах в Европарламент в субботу.

Во всех этих регионах явка едва превышает 10%, что далеко от 50%-й явки, которую во Франции отмечали на прошлых европейских выборах в 2019 году.

В 17 часов, когда участки закрылись, явка в Гайане составляла 10,8 %, что на 0,6 пункта выше, чем в прошлый раз, и является исключением из всех остальных территорий, где она снизилась.

На Гваделупе явка на момент закрытия избирательных участков составила 10,87%, а на Мартинике, где были зарегистрированы самые низкие показатели: 7,95%.

Последние избирательные участки, которые открылись раньше, чем в материковой Франции, находятся в Новой Каледонии, территории, которая пережила большую нестабильность за последний месяц.

После того как французское правительство в Париже приняло законопроект об изменениях в выборном процессе в Новой Каледонии, в регионе возникла напряженность.

Там могут отдать свой голос 222 831 избиратель. Жителей, пришедших на выборы, просят соблюдать ограничения на передвижение, которые действуют в настоящее время. До 17 июня действует комендантский час, который переносит закрытие избирательных участков на 17.00 по местному времени.

Последние данные на полдень показывают, что явка в этом заморском департаменте Франции составила 8,81%.

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