Французские заморские территории. Низкая явка избирателей

Мартиника, Гваделупа, Гайана, Новая Каледония... Низкая явка и недоверие

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В то время когда большинство граждан Франции идет на избирательные участки в воскресенье 9 июня, в Гайане, Мартинике и Гваделупе уже закрылись участки для голосования. Жители французских заморских территорий, имеющие право голоса, могли сказать свое слово на выборах в Европарламент в субботу.

Во всех этих регионах явка едва превышает 10%, что далеко от 50%-й явки, которую во Франции отмечали на прошлых европейских выборах в 2019 году.

В 17 часов, когда участки закрылись, явка в Гайане составляла 10,8 %, что на 0,6 пункта выше, чем в прошлый раз, и является исключением из всех остальных территорий, где она снизилась.

На Гваделупе явка на момент закрытия избирательных участков составила 10,87%, а на Мартинике, где были зарегистрированы самые низкие показатели: 7,95%.

Последние избирательные участки, которые открылись раньше, чем в материковой Франции, находятся в Новой Каледонии, территории, которая пережила большую нестабильность за последний месяц.

После того как французское правительство в Париже приняло законопроект об изменениях в выборном процессе в Новой Каледонии, в регионе возникла напряженность.

Там могут отдать свой голос 222 831 избиратель. Жителей, пришедших на выборы, просят соблюдать ограничения на передвижение, которые действуют в настоящее время. До 17 июня действует комендантский час, который переносит закрытие избирательных участков на 17.00 по местному времени.

Последние данные на полдень показывают, что явка в этом заморском департаменте Франции составила 8,81%.