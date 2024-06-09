By Euronews и EBU

По данным опросов общественного мнения, проведенных в феврале и мае исследовательским центром Norstat совместно с общественной вещательной компанией LSM, около трети респондентов заявили, что выборы в ЕС их не интересуют.

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Центральная избирательная комиссия Латвии (ЦИК) сообщила, что окончательная явка избирателей на выборах в ЕС составила 33,7%, что несколько выше данных 2019 года, когда на выборы пришли 33,5%.

Этот показатель все еще далек от 2009 года, когда на избирательные участки пришло более половины избирателей, имеющих право голоса.

И эти цифры расходятся с данными апрельского опроса Eurobarometer, в котором 65% латвийцев выразили готовность участвовать в выборах и голосовать.

Voting at a polling station in Riga, June 8, 2024 Screenshot from EBU video 2024_10237478

CVK заявила, что голосование прошло без происшествий, но были серьезные технические неполадки, повлиявшие на данные о явке. В связи с этим несколько новостных изданий сообщили, что явка превысила показатели 2019 года. Позднее эти сообщения были отозваны.

Согласно опросам общественного мнения, проведенным в феврале и мае исследовательским центром Norstat совместно с общественной вещательной компанией LSM, около трети респондентов заявили, что выборы в ЕС их не интересуют.

Респонденты в возрасте 18-29 лет чаще всего говорили, что не планируют следить за выборами, в то время как пожилые респонденты в возрасте 60-74 лет чаще проявляли интерес.

На девять мест в парламенте от Латвии претендуют кандидаты от 16 партий. В преддверии дня голосования данные указывали на то, что в опросах лидирует правоцентристская партия "Национальный альянс".

National Alliance lead candidate Roberts Zīle thanks Latvians for voting

На втором месте - левые "Прогрессисты", на третьем - центристская партия "Новое единство" премьер-министра Эвики Силиньи.

Национальный альянс проводил предвыборную кампанию, пообещав "защищать интересы Латвии в ЕС, а не интересы ЕС в Латвии".

Партия считает, что все страны-члены ЕС должны тратить на оборону не менее 2 % ВВП, и выступает за укрепление восточной границы ЕС как против нелегальной миграции, так и против военных угроз.

Главный кандидат от партии - Робертс Зиле, который уже 20 лет член Европарламента и в настоящее время занимает пост вице-президента ЕП.

Социал-демократическая партия "Прогрессивные" выступает за поддержку Украины, в том числе за предоставление ей доступа к рынкам ЕС и статуса наблюдателя в Европарламенте, а также за ужесточение экологического контроля и инвестирование в железные дороги вместо авиакомпаний.

Возглавляет электоральный список экс-кандидат на пост президента Элина Пинто.

А партия "Новое единство" четко обозначила свою позицию по вопросам безопасности.

"Россия была, есть и будет источником нестабильности и военной угрозы для всей Европы как в ближайшем, так и в отдаленном будущем", - говорится в заявлении партии.

Партия решительно осуждает вторжение России на Украину и выступает за расширение ЕС. Ее позиции надеется представлять в Европарламенте еврокомиссар Валдис Домбровскис.

В прошлом месяце в Латвии прошли акции протеста против решения национального вещателя провести некоторые предвыборные дебаты на русском языке.

Латвия находится на самой восточной окраине ЕС и у нее общая граница с Россией. По данным Центрального статистического бюро, более 60 % латышей говорят на латышском языке, русскоязычные составляют значительное меньшинство - около трети.

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Voting at a polling station in Riga, June 8, 2024 Screenshot from EBU video 2024_10237478

Национальная вещательная компания LSM предоставляет некоторые материалы на русском языке, и в Общественный совет по электронным средствам массовой информации было подано прошение о блокировании дебатов на русском языке. Орган отказался это сделать, заявив, что это означало бы вмешательство в программы и решения LSM.

Безопасность, особенно после вторжения России в Украину в 2022 году, стала важным вопросом для многих латышей. Небольшая прибалтийская страна была аннексирована Советским Союзом до его распада в 1991 году, и теперь многие в Латвии опасаются ревизионистской России.

Это побудило правительство в прошлом году вновь ввести воинскую повинность, что нашло широкую поддержку среди населения. Согласно одному из исследований, 60 % респондентов считают, что призыв в армию имеет решающее значение для обороны Латвии и защиты 200-километровой границы с Россией.