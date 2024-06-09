EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Явка избирателей на европейских выборах в Латвии - 33,7%

Избирательный участок в Риге, 8 июня 2024 года
Избирательный участок в Риге, 8 июня 2024 года Авторское право Screenshot from EBU video 2024_10237478
Авторское право Screenshot from EBU video 2024_10237478
By Euronews и EBU
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

По данным опросов общественного мнения, проведенных в феврале и мае исследовательским центром Norstat совместно с общественной вещательной компанией LSM, около трети респондентов заявили, что выборы в ЕС их не интересуют.

РЕКЛАМА

Центральная избирательная комиссия Латвии (ЦИК) сообщила, что окончательная явка избирателей на выборах в ЕС составила 33,7%, что несколько выше данных 2019 года, когда на выборы пришли 33,5%.

Этот показатель все еще далек от 2009 года, когда на избирательные участки пришло более половины избирателей, имеющих право голоса.

И эти цифры расходятся с данными апрельского опроса Eurobarometer, в котором 65% латвийцев выразили готовность участвовать в выборах и голосовать.

Voting at a polling station in Riga, June 8, 2024
Voting at a polling station in Riga, June 8, 2024Screenshot from EBU video 2024_10237478

CVK заявила, что голосование прошло без происшествий, но были серьезные технические неполадки, повлиявшие на данные о явке. В связи с этим несколько новостных изданий сообщили, что явка превысила показатели 2019 года. Позднее эти сообщения были отозваны.

Согласно опросам общественного мнения, проведенным в феврале и мае исследовательским центром Norstat совместно с общественной вещательной компанией LSM, около трети респондентов заявили, что выборы в ЕС их не интересуют.

Респонденты в возрасте 18-29 лет чаще всего говорили, что не планируют следить за выборами, в то время как пожилые респонденты в возрасте 60-74 лет чаще проявляли интерес.

На девять мест в парламенте от Латвии претендуют кандидаты от 16 партий. В преддверии дня голосования данные указывали на то, что в опросах лидирует правоцентристская партия "Национальный альянс".

National Alliance lead candidate Roberts Zīle thanks Latvians for voting

На втором месте - левые "Прогрессисты", на третьем - центристская партия "Новое единство" премьер-министра Эвики Силиньи.

Национальный альянс проводил предвыборную кампанию, пообещав "защищать интересы Латвии в ЕС, а не интересы ЕС в Латвии".

Партия считает, что все страны-члены ЕС должны тратить на оборону не менее 2 % ВВП, и выступает за укрепление восточной границы ЕС как против нелегальной миграции, так и против военных угроз.

Главный кандидат от партии - Робертс Зиле, который уже 20 лет член Европарламента и в настоящее время занимает пост вице-президента ЕП.

Социал-демократическая партия "Прогрессивные" выступает за поддержку Украины, в том числе за предоставление ей доступа к рынкам ЕС и статуса наблюдателя в Европарламенте, а также за ужесточение экологического контроля и инвестирование в железные дороги вместо авиакомпаний.

Возглавляет электоральный список экс-кандидат на пост президента Элина Пинто.

А партия "Новое единство" четко обозначила свою позицию по вопросам безопасности.

"Россия была, есть и будет источником нестабильности и военной угрозы для всей Европы как в ближайшем, так и в отдаленном будущем", - говорится в заявлении партии.

Партия решительно осуждает вторжение России на Украину и выступает за расширение ЕС. Ее позиции надеется представлять в Европарламенте еврокомиссар Валдис Домбровскис.

В прошлом месяце в Латвии прошли акции протеста против решения национального вещателя провести некоторые предвыборные дебаты на русском языке.

Латвия находится на самой восточной окраине ЕС и у нее общая граница с Россией. По данным Центрального статистического бюро, более 60 % латышей говорят на латышском языке, русскоязычные составляют значительное меньшинство - около трети.

РЕКЛАМА
Voting at a polling station in Riga, June 8, 2024
Voting at a polling station in Riga, June 8, 2024Screenshot from EBU video 2024_10237478

Национальная вещательная компания LSM предоставляет некоторые материалы на русском языке, и в Общественный совет по электронным средствам массовой информации было подано прошение о блокировании дебатов на русском языке. Орган отказался это сделать, заявив, что это означало бы вмешательство в программы и решения LSM.

Безопасность, особенно после вторжения России в Украину в 2022 году, стала важным вопросом для многих латышей. Небольшая прибалтийская страна была аннексирована Советским Союзом до его распада в 1991 году, и теперь многие в Латвии опасаются ревизионистской России.

Это побудило правительство в прошлом году вновь ввести воинскую повинность, что нашло широкую поддержку среди населения. Согласно одному из исследований, 60 % респондентов считают, что призыв в армию имеет решающее значение для обороны Латвии и защиты 200-километровой границы с Россией.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Латвийские добровольцы готовятся противостоять "российской агрессии"

Латвия в знак солидарности с Эстонией понижает уровень дипотношений с Россией

Латвия сносит советские памятники, русскоязычная община против

Европейский парламент Политика Латвии Латвия Украина Выборы в Европейский парламент 2024 Вторжение России в Украину