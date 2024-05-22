Макрон намерен восстановить спокойствие и порядок в Новой Каледонии

Президент Франции Эммануэль Макрон прибывает с визитом в Новую Каледонию. Он планирует встретиться с местными чиновниками и представителями общин.
В охваченную беспорядками Новую Каледонию прибывает президент Франции Эммануэль Макрон. После двадцати четырех часового полета он намерен встретиться с местными чиновниками и представителями общин с целью восстановления диалога.
Тем временем Австралия и Новая Зеландия эвакуируют из столицы Новой Каледонии Нумеа своих граждан и других иностранцев военными самолетами. Для коммерческих рейсов аэропорт Нумеа закрыт.
Волна насилия накрыла архипелаг 13 мая. Причиной стал новый закон о местных выборах, который должны принять, как указал Макрон, до конца июня. По нему, голосовать смогут все те, кто проживает в Новой Каледонии больше 10 лет. Это вызвало гнев сторонников независимости, особенно - из числа представителей коренного народа канаков.
Акции протеста молниеносно переросли в крупные столкновения, жертвами которых стали по меньшей мере шесть человек. Сотни получили ранения. Ущерб нанесен коммерческим предприятиям, супермаркетам, и школам.
Сейчас в Новой Каледонии действует режим ЧП. В минувшую субботу на архипелаг по указанию Парижа прибыло подкрепление из 1050 жандармов.
В последние дни, сообщают французские СМИ, накал страстей несколько утих, но до полного восстановления порядка еще далеко.