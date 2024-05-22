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Макрон намерен восстановить спокойствие и порядок в Новой Каледонии

Нумеа, Новая Каледония
Нумеа, Новая Каледония Авторское право Nicolas Job/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Nicolas Job/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Президент Франции Эммануэль Макрон прибывает с визитом в Новую Каледонию. Он планирует встретиться с местными чиновниками и представителями общин.

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В охваченную беспорядками Новую Каледонию прибывает президент Франции Эммануэль Макрон. После двадцати четырех часового полета он намерен встретиться с местными чиновниками и представителями общин с целью восстановления диалога.

Тем временем Австралия и Новая Зеландия эвакуируют из столицы Новой Каледонии Нумеа своих граждан и других иностранцев военными самолетами. Для коммерческих рейсов аэропорт Нумеа закрыт.

Эвакуация новозеландских туристов из Новой Каледонии
Эвакуация новозеландских туристов из Новой КаледонииAP/New Zealand Defence Force

Волна насилия накрыла архипелаг 13 мая. Причиной стал новый закон о местных выборах, который должны принять, как указал Макрон, до конца июня. По нему, голосовать смогут все те, кто проживает в Новой Каледонии больше 10 лет. Это вызвало гнев сторонников независимости, особенно - из числа представителей коренного народа канаков. 

Акции протеста молниеносно переросли в крупные столкновения, жертвами которых стали по меньшей мере шесть человек. Сотни получили ранения. Ущерб нанесен коммерческим предприятиям, супермаркетам, и школам.

Сейчас в Новой Каледонии действует режим ЧП. В минувшую субботу на архипелаг по указанию Парижа прибыло подкрепление из 1050 жандармов.

В последние дни, сообщают французские СМИ, накал страстей несколько утих, но до полного восстановления порядка еще далеко.

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