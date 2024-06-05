Евровыборы: раздробленные правые ищут друзей

By Euronews

Правые и ультраправые готовятся к выборам в Европейский парламент. Политики изучают расклад сил и думают о возможных партнерах.

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Европейские ультраконсерваторы присматриваются к умеренному политическому направлению, чтобы заключить пакт для будущего законодательного органа ЕС. По данным Euronews Super Polls (опросам, проведенным Euronews), ожидаемая победа консерваторов на выборах в ЕС вряд ли позволит сформировать жизнеспособную фракцию с ультраправыми из-за отсутствия политической сплоченности.

Франческо Сисмондини, аналитик Центра опросов Euronews:

"Если мы подумаем, например, о Джордже Мелони, премьер-министре Италии, то должны понимать, что, когда мы смотрим на ее лидерство в стане европейских правых, мы также должны учитывать следующее: мы говорим о лидерах, которые в некоторых случаях также возглавляют правительство, поэтому у них разные интересы".

Согласно моделированию Центра опросов Euronews, если бы у консерваторов было искушение создать широкую коалицию, они должны были бы включить в нее либералов из фракции "Обновляя Европу" - Renew. Однако идея создания более широкой коалиции консервативных групп выглядит маловероятной. Она была бы слишком несбалансированной. В частности, даже ультраправые группы разделены и преследуют разные политические цели. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддерживает консервативную фракцию консерваторов и реформистов, в то время как лидер французских националистов Марин Ле Пен предпочитает ультраправое объединение "Идентичность и демократия".

Единственный вопрос, который может придать правым некоторую сплоченность, - это борьба с незаконной миграцией. Но стратегии южного фланга и восточной, северной частей ЕС расходятся.

"Центр тяжести, безусловно, переместится вправо. И это то, что ЕНП (Европейская Народная Партия), которая станет центральным игроком, будет готова использовать в качестве потенциального шантажа по отношению к либералам и социал-демократам, а то, и к "зеленым". Я не верю, что ЕНП серьезно настроена работать с фракцией "Идентичность и демократия", что стало бы политическим самоубийством на национальном уровне. Но она, безусловно, будет ее использовать".

По данным центра опросов Euronews, мейнстримные политические партии столкнутся с трудной задачей: им придется управлять парламентом следующего созыва, рассчитывая на голоса раздробленного праворадикального блока.