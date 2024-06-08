Глава Еврокомиссии присоединилась к митингу немецких правых партий в Мюнхене

By Euronews

Последнее предвыборное мероприятие ХДС/ХСС в Баварии. Урсула фон дер Ляйен призвала "сохранить Европу"

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Правоцентристские партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) провели последний предвыборный митинг в Баварии.

В нем приняла участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая состоит в партии ХДС. Она обратилась к собравшимся, заявив, что "сегодняшняя Европа - это великий дар", но предупредила, что блоку "как никогда ранее бросают вызов популисты, экстремисты и демагоги".

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: "Мы стояли вместе, мы боролись вместе. Наши вопросы правильные: процветание, безопасность, демократия. Это отличная командная работа. Но все это стало возможным только потому, что вы так упорно боролись за нашу Европу. Это дает нам попутный ветер на следующие пять лет. И мы все можем этим гордиться".

Она раскритиковала ультраправые партии, такие как немецкая AfD ("Альтернатива для Германии") и "Национальное объединение" во Франции, обвинив их в попытках "разрушить нашу Европу".

Она нацелена на второй срок на посту главы Комиссии.

Опросы показывают, что ее правоцентристская Европейская народная партия станет крупнейшей группой в парламенте ЕС после выборов. Но фон дер Ляйен понадобится поддержка других групп, если она хочет остаться на посту главы Комиссии. В 2019 году она добилась своего поста лишь благодаря перевесу в девять голосов.