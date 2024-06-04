Евро-2024: праздник футбола под усиленной охраной

Власти Германии заверяют, что делают всё возможное, чтобы чемпионат прошёл без эксцессов, а публика смогла поболеть за свои команды без угрозы для жизни и здоровья.

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Теракты, атаки дронов, природные катаклизмы, насилие со стороны фан-группировок – за 10 дней до старта чемпионата Европы по футболу, когда многие ещё не отошли от нападения с ножом в Мангейме, Германия заверяет, что безопасность – приоритет для организаторов турнира и что все угрозы учтены.

О том, как федеральные и земельные власти готовится к Евро-2024, рассказала министр внутренних дел Нэнси Фезер в ходе пресс-конференции в Берлине.

Мы во всеоружии и готовимся ко всем мыслимым угрозам, вовлечены все органы безопасности. В центре нашего внимания – риски, связанные с исламистским терроризмом, бесчинствами хулиганов и другими насильственными преступлениями, но мы также не упускаем из виду кибербезопасность. Полиция будет усиленно охранять места массового скопления людей. Нэнси Фезер министр внутренних дел Германии

Немецким полицейским запретили брать отпуска в период проведения матчей. Германия также на месяц возобновит проверки по всему периметру границы.

И всё же своими силами немцы не обойдутся: впервые каждая страна-участница чемпионата направит своих специалистов – всего 350 человек – в мониторинговый "центр полицейского сотрудничества" в Северном Рейне – Вестфалии. Совместные патрули будут действовать в 10 принимающих городах.

С 14 июня по 14 июля на стадионы придут 2,7 миллиона болельщиков, а фан-зоны по всей Германии могут вместить до 12 миллионов человек.