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Напряженность в обществе после убийства полицейского на митинге

Полицейские в Мангейме скорбят из-за убийства коллеги
Полицейские в Мангейме скорбят из-за убийства коллеги Авторское право Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В Мангейме прошли акции протеста ультраправых и антифашистов, активистов затем разнимали стражи порядка.

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Гибель полицейского от рук мигранта привела к политической напряженности в Германии накануне важнейших европейских выборов.

Ультраправые активисты из молодежного крыла партии "Альтернатива для Германии" вышли на улицы Мангейма, где произошло нападение, с требованием ужесточить политику предоставления убежища.

"Люди, которые приезжают сюда и не ценят нашего гостеприимства, должны уехать. И нам нужно наконец-то поговорить и об этом", — заявила член партии "Альтернатива для Германии" Николь Хёхст.

Митинг был классифицирован местными властями как "экстремистский". Одновременно левые активисты провели незарегистрированную акцию против ненависти и насилия, осудив ультраправую риторику.

"Использовать подобное (убийство полицейского) в политических целях, незадолго до выборов, просто недемократично. Именно поэтому мы здесь сегодня", — заявил представитель "зеленых" Герхард Фонтанье.

Позднее левых и правых активистов пришлось разнимать полиции.

Местные жители несут на центральную площадь цветы и свечи в память о погибшем полицейском.

29-летний полицейский скончался после того, как получил несколько ножевых ранений при попытке спасти людей во время нападения с ножом в Мангейме в пятницу в ходе акции протеста против радикального ислама. "Мы скорбим по полицейскому , который отдал свою жизнь ради нашей безопасности", — говорится в совместном заявлении полиции и прокуратуры.

После нападения полицейский находился в больнице в состоянии комы.

Ранее следователи заявили, что подозреваемый — гражданин Афганистана, который проживал в Германии около десяти лет, у него не было судимости и в прошлом он не привлекал внимание правоохранительных органов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время поездки по пострадавшим от наводнений районов заявил, что правительство будет защищать верховенство закона и безопасность всеми методами, что есть в распоряжении.

"Я хотел бы добавить слова, которые не имеют ничего общего с этой катастрофой здесь, но которые сейчас у всех на уме и тяжело давят на наши сердца. Это смерть полицейского в Мангейме, который погиб за мир и безопасность и был на посту, потому что защищал демократию и право каждого выражать свое мнение, независимо от того, нравится ли это кому-то еще. То, что это возможно в нашей стране, это очень и очень большое благо. Экстремисты сейчас посягают на свободу и свободу передвижения и выражения своего мнения, но тогда они должны знать, что мы являемся их самыми жесткими противниками. Мы будем защищать верховенство закона и безопасность всеми методами, что у нас есть", — заявил Олаф Шольц.

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