Шольц приехал на юг Германии и предупредил об изменении климата

By Euronews

В Баварии и Баден-Вюртемберге тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из-за наводнений.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил пострадавшие от наводнений районы на юге страны. Он приехал в город Райхертсхофен, расположенный в земле Бавария. В поездке его сопровождали министр внутренних дел Нэнси Фазер и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

По словам Шольца, жители Германии должны все больше адаптироваться к стихийным бедствиям, особенно к наводнениям, которые происходят все чаще. Он также заявил, что нельзя пренебрегать "задачей остановить антропогенное изменение климата".

"Это четвертый раз в этом году, когда я посещаю конкретный район операции, чтобы посмотреть, что там происходит. Но это также предупреждение. Поэтому мы не должны пренебрегать задачей остановить антропогенное изменение климата. Это тоже предупреждение, которое мы должны извлечь из этого события и этой катастрофы", — заявил канцлер.

Сильные дожди вызвали масштабные наводнения на юге Германии в Баварии и Баден-Вюртемберге. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться.

Власти предупредили, что в некоторых районах уровень воды может еще больше повыситься.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли не менее четырех человек.

Наводнение вызвало серьезные перебои в транспортном сообщении. Некоторые участки реки Рейн закрыты для судов из-за сильных дождей. Сообщается о прорывах дамбы на реке Пар в районе Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм в Баварии.