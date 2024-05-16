Германия: рейд против исламистской группы

By Euronews

В Дуйсбурге прошел полцейский рейд против исламистской группы "Солидарность с Палестиной. Организацию подозревают в поддержке террористической группировки ХАМАС.

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Полиция и Министерство внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия осуществили рейд Дуйсбурге, направленный против ассоциации "Солидарность с Палестиной". Ее подозревают в поддержке террористической группировки ХАМАС. Сотрудники правоохранительных органов, как сообщило министерство, провели обыски на четырех объектах, связанных с группой. Ее деятельность запрещена. Веб-сайты ассоциации закрыты, активы конфискованы.

По данным МВД, ассоциация "Солидарность с Палестиной" придерживается антиизраильских и антисемитских взглядов и идей, распространяя их в социальных сетях. Группа открыто выражает солидарность с "палестинским сопротивлением во всех формах, поддерживает вооруженную борьбу ХАМАС против Израиля и возлагает на еврейское государство ответственность за конфликт на Ближнем Востоке. В заявлении МВД указывается, что деятельность ассоциации сеет ненависть и ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан Германии.