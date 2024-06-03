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Какие вопросы будут решаться на Европейских выборах и в последующие годы?

Баннер-объявление о выборах на здании Европарламента в Брюсселе
Баннер-объявление о выборах на здании Европарламента в Брюсселе Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Gregoire LoryMéabh McMahon
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На поставленные перед ЕС вопросы пытаются ответить корреспонденты Euronews, заглядывая и на предстоящие пять лет

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Джек Шиклер, финансовый корреспондент: «Рост стоимости жизни станет одной из самых больших проблем, которые будут волновать избирателей, когда они пойдут на голосование в июне. Мы провели опрос людей по всему Евросоюзу, и две трети из них сказали, что приоритетом для ЕС должна быть борьба с повышением цен. Энергоносители подорожали на 40%. Каждый третий европеец сказал, что не сможет сразу оплатить счет за электричество и газ. Так что если Брюссель думает о своей энергетической политике, о своей политике в отношении изменений климата, ему придется подумать о том, как это скажется на людских карманах".

Вопрос: Станет ли Миграционный пакт началом новой политики ЕС по предоставлению убежища?

Мейв МакМахон, корреспондент по делам ЕС: «Миграция была важной темой в течение последнего десятилетия, после с трагедии на Лампедузе в 2013 году. Теперь у нас наконец-то есть Пакт о миграции и убежище. Потребовались годы, чтобы разработать этот документ, но он все равно далек от совершенства. Пакт никому не нравится. Для левых он слишком правый, для правых он слишком левый. Но это только начало. Следующий срок полномочий Европарламента будет посвящен изучению того, как страны-члены трактуют это набор законов и как он работает на местах. Нам нужна миграция. Нам нужна управляемая миграция. Европа очень быстро стареет. Многие приводят случай с Украиной как пример того, как мы можем обращаться с лицами, желающими получить убежище, и теми, кто нуждается в защите».

Вопрос: Как ЕС намерен защищаться от внешних угроз?

Шона Мюррей, европейский корреспондент: «Оборона, - это, безусловно, один из вопросов, которые будут в центре мандата следующей Европейской комиссии и парламента, не в последнюю очередь из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. Есть осознание того, что эта война будет продолжаться в обозримом будущем. За последние несколько месяцев Украина отставала в военном отношении. Впервые за многие годы на европейском континенте идет война. Но есть также признание того, что Украина может быть не единственным конфликтом, с которым мир будет иметь дело в ближайшие годы. Европейский союз чувствует, что ему нужно твердо стоять на ногах, самому обеспечивать свою оборону и безопасность, а не всегда полагаться на Соединенные Штаты.

Вопрос: Свернет ли ЕС с "Зелёного курса" под напором ультраправых?

Роберт Ходжсон, корреспондент по окружающей среде и энергетике: «Евросоюз поставил перед собой цель сократить выбросы парниковых газов на 55% к концу этого десятилетия. Это должно быть сделано в течение пяти лет работы нового Комиссии и Парламента. Это огромная задача, и она станет еще более масштабной, когда перед ЕС встанут ещё более трудные задачи спасения климата планеты. В ходе предвыборной кампании ультраправые партии сдерживают эти усилия ради поддержки фермеров, и, по сути, тормозят «Зелёный курс». Так что сдвиг вправо определенно есть, но сохранится ли он после выборов – это другой вопрос».

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