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Наказы Европарламенту: хорошее питание и справедливость для всех

Это двадцать третий эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата".
Это двадцать третий эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Pilar Montero Lopez
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Избиратель из Франции и евродепутат из Дании поддерживают фермеров, которым работать все труднее, и осуждают "алчный" агробизнес. Они мечтают о чистой и социально справедливой Европе

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Меня зовут Тилль, мне 28 лет, я участвую в кампании за ответственную производственную политику. Возможно, вы слышали, как активисты "движения за здоровую пищу" облили супом стекло портрета Моны Лизы. Подобные акции призваны привлекать внимание к экологическим и социальным претензиям. Поэтому, если бы я был депутатом Европарламента, я хотел бы создать для людей систему обеспечения устойчивого производства продуктов питания. Конкретно, это будет доступная каждому продовольственная карточка Carte Vitale de l'Alimentation стоимостью 150 евро в месяц. Она позволит покупать продукты, демократически одобренные собраниями граждан, которые будут иметь экологическую и сельскохозяйственную подготовку. Мы понимаем, что это не самое срочное на сегодня требование. Но мы видели восстание в аграрном секторе в этом году. У нас есть система продовольственной безопасности, но она заблокирована. Между тем, у нас становится больше ртов, есть и голодные люди, а с другой стороны, крестьянам все труднее зарабатывать на жизнь своей профессией. А в центре проблемы - агробизнес и торговые сети, которые получают рекордные прибыли. Как-то так.

Евродепутат-социалист Кира Мари Петер-Хансен тоже выступает за всё хорошее и правильное:

Если меня переизберут членом Европейского парламента, я продолжу бороться за более зелёную и социально справедливую Европу. Это необходимо для достижения наших климатических целей и обеспечения справедливого будущего для всех нас.

Это двадцать третий эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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