Наказы Европарламенту: хорошее питание и справедливость для всех

Избиратель из Франции и евродепутат из Дании поддерживают фермеров, которым работать все труднее, и осуждают "алчный" агробизнес. Они мечтают о чистой и социально справедливой Европе

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Меня зовут Тилль, мне 28 лет, я участвую в кампании за ответственную производственную политику. Возможно, вы слышали, как активисты "движения за здоровую пищу" облили супом стекло портрета Моны Лизы. Подобные акции призваны привлекать внимание к экологическим и социальным претензиям. Поэтому, если бы я был депутатом Европарламента, я хотел бы создать для людей систему обеспечения устойчивого производства продуктов питания. Конкретно, это будет доступная каждому продовольственная карточка Carte Vitale de l'Alimentation стоимостью 150 евро в месяц. Она позволит покупать продукты, демократически одобренные собраниями граждан, которые будут иметь экологическую и сельскохозяйственную подготовку. Мы понимаем, что это не самое срочное на сегодня требование. Но мы видели восстание в аграрном секторе в этом году. У нас есть система продовольственной безопасности, но она заблокирована. Между тем, у нас становится больше ртов, есть и голодные люди, а с другой стороны, крестьянам все труднее зарабатывать на жизнь своей профессией. А в центре проблемы - агробизнес и торговые сети, которые получают рекордные прибыли. Как-то так.

Евродепутат-социалист Кира Мари Петер-Хансен тоже выступает за всё хорошее и правильное:

Если меня переизберут членом Европейского парламента, я продолжу бороться за более зелёную и социально справедливую Европу. Это необходимо для достижения наших климатических целей и обеспечения справедливого будущего для всех нас.

Это двадцать третий эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.